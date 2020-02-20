У Росії розбився літак відразу після зльоту: усі деталі

У Росії розбився літак з пасажирами відразу після його зльоту. Це сталося 20 лютого в Магадані. На борту літака Ан-2 були 14 чоловік. Наголошується, що приватний літак зазнав аварії, швидше за все із-за технічних проблем або людського фактора.

"Серед пріоритетних версій - помилка екіпажу і поганий технічний стан літака", - сказав один з джерел у російських ЗМІ.

"В четвер вранці літак, що належить золотодобувної компанії "Т-Цемент", відірвавшись від землі на десять метрів, припинив зліт і здійснив жорстку посадку недалеко від смуги, в результаті чого зруйнувалися фюзеляж і площини крил", - повідомили в МНС РФ.

В РФ літак зазнав аварії (фото: МНС РФ)

За попередніми даними, в аварії ніхто не загинув. Постраждали 7 осіб, вони отримали легкі травми, але зараз їх життю нічого не загрожує. Пожежі на борту Ан-2, який розбився в Магадані, вдалося уникнути. Всі пасажири і екіпаж своїми силами покинули літак після аварії.

На місце події виїхала оперативна група ГУ МНС Росії по Магаданської області, ПСЧ-20, рятувальники Магаданського філії ДВРПСО МНС Росії, бригада територіального центру медицини катастроф. Всього задіяно 48 осіб, у розпорядженні яких 15 одиниць техніки, з них від МНС - 37 осіб та 8 одиниць техніки.

В Росії впав літак Ан-2 (YouTube)