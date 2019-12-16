В Росії продають тарілки у формі лопат: у всіх магазинах країни

В Росії продають тарілки-лопати (Колаж РБК-Україна)

У Росії надійшли в продаж тарілки дуже забавною форми

У Росії вирішили дати продовження історії зі снігоприбиральними лопатами, з яких під час святкування Масляної, людям роздавали млинці. Тепер у всіх магазинах Росії почали продаватися тарілки у формі лопат. Про це стверджує в Twitter користувач під ніком "МЗС Роисси".

"Фотофакт. Тарілки для росіян надійшли в продаж в усі магазини країни", — підписав блогер фотографію.

Судячи з фото, вартість виробу становить 399 рублів.

У Росії почали продавати тарілки-лопати (фото: twitter.com/Fake_MIDRF)

Користувачі мережі в коментарях щосили іронізують і жартують про даний факт.

Хто не їсть млинці з лопати, той працює на НАТО.

Хто глід не п'є, той безбожником помре.

Це на масницю. А ось наступна модель тарілки - Корито. Реліз готується до Великодня.

А хто вкрав живці до тарілках? Чим є тепер?

Млинцевий сервіз на 5 персон!

Скріншот коментарів (twitter.com/Fake_MIDRF)