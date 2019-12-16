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В Росії продають тарілки у формі лопат: у всіх магазинах країни

STYLERЖиття    16.12.2019 - 17:27
В Росії продають тарілки у формі лопат: у всіх магазинах країни
В Росії продають тарілки-лопати (Колаж РБК-Україна)

У Росії надійшли в продаж тарілки дуже забавною форми

У Росії вирішили дати продовження історії зі снігоприбиральними лопатами, з яких під час святкування Масляної, людям роздавали млинці. Тепер у всіх магазинах Росії почали продаватися тарілки у формі лопат. Про це стверджує в Twitter користувач під ніком "МЗС Роисси".

"Фотофакт. Тарілки для росіян надійшли в продаж в усі магазини країни", — підписав блогер фотографію.

Судячи з фото, вартість виробу становить 399 рублів.

В Росії продають тарілки у формі лопат: у всіх магазинах країни

У Росії почали продавати тарілки-лопати (фото: twitter.com/Fake_MIDRF)

Користувачі мережі в коментарях щосили іронізують і жартують про даний факт.

  • Хто не їсть млинці з лопати, той працює на НАТО.
  • Хто глід не п'є, той безбожником помре.
  • Це на масницю. А ось наступна модель тарілки - Корито. Реліз готується до Великодня.
  • А хто вкрав живці до тарілках? Чим є тепер?
  • Млинцевий сервіз на 5 персон!

В Росії продають тарілки у формі лопат: у всіх магазинах країни

Скріншот коментарів (twitter.com/Fake_MIDRF)

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