У Росії на святкуванні дня ВМФ жінку підстрелили з ракетниці (відео)

У Росії жінка отримала поранення з ракетниці під час святкування дня Військово-морського флоту. Інцидент трапився на пляжі в Приморському краї (недалеко від Владивостока).
Про це повідомляє newsvl.
НП сталася в Ольгинському районі 25 липня. На пляжі було багато людей на честь свята, грала музика.
У якийсь момент один з відпочивальників вирішив відзначити день ВМФ "з вогником" і вистрілив ракетницею в небо, думаючи, що заряд полетить у бік моря. Але план провалився... Вітром заряд занесло на пляж, де він і поранив жінку.
Пізніше з'ясувалося, що стрілком виявився місцевий 59-річний чоловік. А постраждала 28-річна уродженка Владивостока вирушила в лікарню з пораненням стегна.
Відео: у Росії жінку підстрелили з ракетниці (t.me/lentadna)
Зазначимо, що про відповідний інцидент поліція дізналася тільки після звернення до медичного закладу з приводу травми жінки.
За даним фактом співробітники поліції проводять перевірку, винних обіцяють покарати.
Раніше ми писали, що окупанти жорстко осоромилися на торжестві в Криму. Потужне знаряддя дало збій під час урочистостей, присвячених звільненню від нацистських загарбників.
Також повідомлялося, що російські пропагандисти видали винищувач ЗСУ за свій.