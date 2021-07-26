У Росії на святкуванні дня ВМФ жінку підстрелили з ракетниці (відео)

НП сталася в Ольгинському районі 25 липня. На пляжі було багато людей на честь свята, грала музика.

У якийсь момент один з відпочивальників вирішив відзначити день ВМФ "з вогником" і вистрілив ракетницею в небо, думаючи, що заряд полетить у бік моря. Але план провалився... Вітром заряд занесло на пляж, де він і поранив жінку.

Пізніше з'ясувалося, що стрілком виявився місцевий 59-річний чоловік. А постраждала 28-річна уродженка Владивостока вирушила в лікарню з пораненням стегна.

Відео: у Росії жінку підстрелили з ракетниці (t.me/lentadna)

Зазначимо, що про відповідний інцидент поліція дізналася тільки після звернення до медичного закладу з приводу травми жінки.

За даним фактом співробітники поліції проводять перевірку, винних обіцяють покарати.