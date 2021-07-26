RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Росії на святкуванні дня ВМФ жінку підстрелили з ракетниці (відео)

Автор: Світлана Мащенко

У Росії жінка отримала поранення з ракетниці під час святкування дня Військово-морського флоту. Інцидент трапився на пляжі в Приморському краї (недалеко від Владивостока).

Про це повідомляє newsvl.

НП сталася в Ольгинському районі 25 липня. На пляжі було багато людей на честь свята, грала музика.

У якийсь момент один з відпочивальників вирішив відзначити день ВМФ "з вогником" і вистрілив ракетницею в небо, думаючи, що заряд полетить у бік моря. Але план провалився... Вітром заряд занесло на пляж, де він і поранив жінку.

Пізніше з'ясувалося, що стрілком виявився місцевий 59-річний чоловік. А постраждала 28-річна уродженка Владивостока вирушила в лікарню з пораненням стегна.

Відео: у Росії жінку підстрелили з ракетниці (t.me/lentadna)

Зазначимо, що про відповідний інцидент поліція дізналася тільки після звернення до медичного закладу з приводу травми жінки.

За даним фактом співробітники поліції проводять перевірку, винних обіцяють покарати.

Раніше ми писали, що окупанти жорстко осоромилися на торжестві в Криму. Потужне знаряддя дало збій під час урочистостей, присвячених звільненню від нацистських загарбників.

Також повідомлялося, що російські пропагандисти видали винищувач ЗСУ за свій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федераціяскандал