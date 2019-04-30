У Росії зганьбилися з підготовкою до 9 травня: що сталося

У Росії почали готуватися до Дня Перемоги над нацистською Німеччиною. При цьому саратовський гуртожиток № 2 СГАУ імені Вавілова розмістив біля входу в будівлю тематичний плакат, на якому зображені німецькі солдати. Про це повідомляють росЗМІ.

На одному з фото плакату показана фотографія, зроблена у 1942 році під Харковом. На ній німецькі солдати оглядають підбитий радянський танк Т-34 під ім'ям "Чапаєв". Під люком механіка-водія видно напис "Beschlagnahmt" (конфісковано).

В Росії виставили плакат з німецькими солдатами (фото: twitter.com/stalingradfront)

Ще один кадр відтворює Сталінградську битву. На цій фотографії офіцер збройних сил нацистської Німеччини, віддає команди молодшому складу.

В Росії виставили плакат з німецькими солдатами (фото: соцмережі)

Коли керівництву повідомили про помилку почалися виправдання, що це робили не вони, а одна з компаній, яка виконує такі замовлення. Цей плакат зняли і повісили просте привітання з Днем Перемоги.

В Росії виставили плакат з німецькими солдатами (фото: соцмережі)

Користувачі мережі також прокоментували цю ситуацію.

Результати введення ЄДЕ в дії;

Цінностей не залишилося, як і совісті. Гроші не пахнуть у них;

Панове оформлювачі не можуть відрізнити німецьких солдатів від радянських? Феєричне невігластво;

Якщо звільняти нікого, а робили власники - закрийте свою контору. Це фіаско;

Ляп або не ляп, але це образа фронтовиків, їх нащадків, пам'яті про ту війну.

Такі випадки часто-густо бувають, і щоб їх не було треба, щоб оформлення здійснювали активісти, яким це цікаво, а не якісь рекламщики. Але на це керівництво міст ніколи не піде, бо вони за відкати дають ці замовлення;

Позорище!

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