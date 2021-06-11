У Росії зганьбилися з гаслом "Героям слава": "якщо це фашизм, то тоді як пояснити все це?"

УЄФА заборонило форму збірної України з футболу зі слоганом" Героям слава " після вимог Росії. Іншу символіку на формі залишили, але ось гасло порахували занадто політичним. Росіяни з цього приводу не можуть заспокоїтися, вони вважають вислів "Героям слава" фашистським.
На це звернув увагу відомий блогер Денис Казанський на своїй Facebook-сторінці.
Він опублікував в соцмережі пост з фотографіями, на яких показано використання подібного гасла в Росії. Блогер звертає увагу на те, як шанувалися солдати на пам'ятниках. На них написано гасло: "Слава героям". Таким чином росіяни ганьбляться своєю істерикою з приводу України.
У коментарях блогеру вказали, що все-таки гасла розрізняються. В Україні це "Героям слава", а в Росії"Слава героям".
Слоган "Героям слава" на футболках збірної України з футболу заборонило УЄФА після вимог Росії. В організації визнали ці слова політичними, але всю іншу символіку залишити дозволили.
В УЄФА проаналізували "більш глибоко" форму збірної України на майбутній Чемпіонат Європи-2020 після запиту з боку російського футбольного союзу.
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Як ми писали раніше, світом шириться флешмоб на підтримку збірної України.