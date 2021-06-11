У Росії зганьбилися з гаслом "Героям слава": "якщо це фашизм, то тоді як пояснити все це?"

Він опублікував в соцмережі пост з фотографіями, на яких показано використання подібного гасла в Росії. Блогер звертає увагу на те, як шанувалися солдати на пам'ятниках. На них написано гасло: "Слава героям". Таким чином росіяни ганьбляться своєю істерикою з приводу України.

Денис Казанський висміяв росіян та їхню істерику через українське гасло (facebook.com/den.kazansky)

У коментарях блогеру вказали, що все-таки гасла розрізняються. В Україні це "Героям слава", а в Росії"Слава героям".

Слава героям це неправильно. Треба писати - Героям слава!

Від прям чую як фашисти замість "хай Гітлер" скандували слава Україні - героям слава.

Тому що російський фашизм багатший за український))

Рекомендую попередній слоган замінити на"Смерть ворогам" - він дуже ніжний та поетичний для ворогів України!

УЄФА, як і будь-яка контора, неймовірно радіє подачкам з клептоманських рученят. Назвати чорне білим? Легко! Лями в кишені.

З чого все почалося

Слоган "Героям слава" на футболках збірної України з футболу заборонило УЄФА після вимог Росії. В організації визнали ці слова політичними, але всю іншу символіку залишити дозволили.

В УЄФА проаналізували "більш глибоко" форму збірної України на майбутній Чемпіонат Європи-2020 після запиту з боку російського футбольного союзу.

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