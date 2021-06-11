RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Росії зганьбилися з гаслом "Героям слава": "якщо це фашизм, то тоді як пояснити все це?"

Автор: Людмила Жукова

УЄФА заборонило форму збірної України з футболу зі слоганом" Героям слава " після вимог Росії. Іншу символіку на формі залишили, але ось гасло порахували занадто політичним. Росіяни з цього приводу не можуть заспокоїтися, вони вважають вислів "Героям слава" фашистським.

На це звернув увагу відомий блогер Денис Казанський на своїй Facebook-сторінці.

Він опублікував в соцмережі пост з фотографіями, на яких показано використання подібного гасла в Росії. Блогер звертає увагу на те, як шанувалися солдати на пам'ятниках. На них написано гасло: "Слава героям". Таким чином росіяни ганьбляться своєю істерикою з приводу України.

Денис Казанський висміяв росіян та їхню істерику через українське гасло (facebook.com/den.kazansky)

У коментарях блогеру вказали, що все-таки гасла розрізняються. В Україні це "Героям слава", а в Росії"Слава героям".

  • Слава героям це неправильно. Треба писати - Героям слава!
  • Від прям чую як фашисти замість "хай Гітлер" скандували слава Україні - героям слава.
  • Тому що російський фашизм багатший за український))
  • Рекомендую попередній слоган замінити на"Смерть ворогам" - він дуже ніжний та поетичний для ворогів України!
  • УЄФА, як і будь-яка контора, неймовірно радіє подачкам з клептоманських рученят. Назвати чорне білим? Легко! Лями в кишені.

З чого все почалося

Слоган "Героям слава" на футболках збірної України з футболу заборонило УЄФА після вимог Росії. В організації визнали ці слова політичними, але всю іншу символіку залишити дозволили.

В УЄФА проаналізували "більш глибоко" форму збірної України на майбутній Чемпіонат Європи-2020 після запиту з боку російського футбольного союзу.

"

Як ми писали раніше, світом шириться флешмоб на підтримку збірної України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України форма