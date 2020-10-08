У Росії чоловік підпалив себе: привітав Путіна з днем народження

У Росії чоловік підпалив себе через Путіна (колаж РБК-Україна)

У Санкт-Петербурзі чоловік підпалив себе самого в честь дня народження Путіна

У Росії чоловік вирішив підпалити себе і присвятити це дню народженню свого президента Володимира Путіна. НП сталася в центральному районі Санкт-Петербурга.

Як повідомляє місцеве видання "Мегаполіс", чоловік зробив це на знак протесту - перед тим як під підпалити себе, він кричав щось про день народження президента Росії Володимира Путіна і подарунок. Так розповіли свідки. В руках у людини був плакат "З днем народження, пане президенте".

На щастя, йому вчасно допомогли перехожі, а прибулі медики відвезли його в лікарню. У місцевого жителя діагностовано 50% опіків тіла, його терміново госпіталізували в лікарню.

Як повідомляє видання "Фонтанка", самопідпал влаштував 70-річний директор однієї з пітерських ріелторських контор.

"З Днем Народження пан президент." (18+) Такий плакат висів у людини, яка підпалила себе в Санкт-Петербурзі", - пишуть місцеві видання.

У Санкт-Петербурзі чоловік привітав Путіна з днем народження (фото: megapolisonline.ru)

Відзначимо, що 7 жовтня Володимиру Путіну виповнилося 68 років.

Як ми повідомляли раніше, у Києві "привітали" Путіна з днем народження.

Раніше ми писали про те, що Путіна вдруге включили в список номінантів на Нобелівську премію. Заявку відправив письменник, головний редактор газети "Президент" і академік Сергій Комков.