У Росії медики шокували визнанням: стали головними рознощиками COVID-19 (відео)

У Росії зафіксували черговий антирекорд захворюваності на коронавиріс - за добу заразилися 11 321 людина, а від ускладнень померли 88 пацієнтів. Медики скаржаться на катастрофічну ситуацію із забезпеченням засобами захисту в лікарнях і визнають, що зараз лікарі стали головними розносниками COVID-19.

У програмі "Гола правда" російські працівники охорони здоров'я розповіли, що керівництво медустанов замовчує про проблеми, намагається приховати недостачу необхідних спецзасобів і залякує персонал за скарги, а незадоволеним погрожує звільненнями.

У підсумку медики пишуть волонтерам і випрошують маски та захисні костюми, хоча влада каже, що вони є у величезній кількості.

Керівник профспілки "Альянс Лікарів" Анастасія Васильєва розповіла, що головні лікарі бояться втратити свої місця і змушені докладати те, чого немає насправді.

"І самі себе заганяють в кут. Тому що їм сказано виконати такий наказ, і ця лікарня не повинна бути переведена на карантин і перепрофільована на хворих коронавірусом. Вона має надавати планову медичну допомогу, щоб не було колапсу і паралічу медичних служб. І вони під козирок повинні це виконувати. Але вони ж не винні, що до них до лікарень потрапляють пацієнти з коронавірусною пневмонією. Вони це приховують, починають хворіти медпрацівники, поширюється інфекція", - сказала вона.

В інтерв'ю Ірині Шихман медики розповіли, що дуже озлоблені на керівництво.

"Нас змушують мовчати, нас ображають, кричать на нас. У грубій формі. Не тільки нам, але і на середній і молодші медперсонали. Не хочете працювати - ідіть додому, звільніться, на ваше місце прийде хтось інший. І люди працюють за копійки та змушені мовчати, щоб не втратити роботу. Зараз я ризикую втратити роботу", - заявив лікар Клетнянської ЦРЛ Брянської області Володимир Перлухін.

Він визнав, що зараз лікарі - "головні носії коронавірусу". Також лікар розповів, що раніше в лікарні приймав пацієнта з пневмонією, у якого через два дні підтвердили COVID-19. А в самому закладі в цей час був "прохідний двір", персонал заразився також, деякі інфіковані ходили на різні наради, в тому числі й з дітьми.

Медсестра Солнечногорської ЦРЛ Нілу Клішина захворіла на коронавірус від пацієнтки, яка померла. Вона повинна була надати допомогу, хоча була тільки в рукавичках, ковпачку на голові та запраній масці.

Коли керівництву лікарні ставлять питання про те, що немає засобів захисту, вони не реагують, скаржаться медики та відзначають: "Вони не зацікавлені, розумієте? Не їм же вмирати".

Водночас лікарі закуповують марлі за свої гроші або шиють їх (використовуючи як маски) і так намагаються врятуватися від інфекції.

За словами завідувачки відділенням переливання крові ЦМКЛ у місті Реутов Ірини Васькяніної, працівники лікарень тиждень писали службові записки з вимогою, щоб їх перевірили на коронавірус, бо всі вже хворіли.

"Зробили "ліву" перевірку. Видали урогенітальні шпателі для чоловічого сечівника, замотані в папір. А ще баночки для сечі. Не дали жодної інструкції. Потім подзвонили та сказали, що результат негативний, хочуть я не вірю, оскільки тоді дуже сильно хворіла", - розповіла вона.

В їх лікарні одноразові костюми та респіратори медикам доводиться прати у пральні.

Коли лікарі попросили волонтерів прислати їм допомогу, головлікар Реутовської ЦМКЛ оголосив це провокацією і заборонив брати засоби індивідуального захисту.

"У них інший рівень мислення. Вони бачать своїх працівників не як людей. Вони бачать у них, на жаль, витратний матеріал. І це абсолютно точно", - заявила керівник профспілки "Альянс Лікарів".

Медик районної лікарні міста Пушкіно Московської області Ольга Овіннікова отримала хімічний опік другого ступеня на обличчі через те, що їй довелося носити маску, яку в лікарні замочували в хлорці.

На скарги керівництву на болі їй сказали, що жінка "напевно спітніла, і маска так натерла".

"Написали скаргу в прокуратуру, тому що керівництво ніяк не відреагувало. Мені поставили, як виробничу травму, і начальник хотів все це зам'яти. Він приходив у хірургію і просив зробити так, нібито вона не зверталася до них. Але добре, що всі документи сфотографувала та електронний лікарняний код вже отримала", - розповіла вона.

Відео: У Росії медики розкрили правду про ситуацію з коронавірусом і поскаржилися на репресії

Раніше повідомлялося, що Росія обійшла Німеччину і зараз посідає п'яте місце в світі за кількістю виявлених випадків COVID-19.