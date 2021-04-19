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У Росії формуються нові штами коронавірусу: не схожі на всі інші

Автор: Дмитрий Войналович

У Росії формуються нові штами коронавірусу, які не схожі на всі інші існуючі, сьогодні мутації COVID-19.

Про це сказала керівник Росспоживнагляду Анна Попова на зборах відділення медичних наук РАН 19 квітня, пише ТАСС.

За словами чиновниці, нові штами вірусу зафіксовані в північних регіонах країни.

"У нас є мутації, які ми описуємо в Росії, мутації не властиві поки жодному з описаним за кордоном штаму", - заявила Попова.

Вона додала, що вчені бачать зараз формування "сибірського варіанту і північно-західного варіанту" COVID-19.

"Інформація щодо нових штамів готується до публікації", - сказала глава Росспоживнагляду.

Пізніше у відомстві заявили, що даних про те, що нові штами коронавірусу, які виявлені в РФ, викликають більш важкий перебіг захворювання, наразі немає.

Зазначимо, що на сьогоднішній день найбільш "популярним" у світі називають "британський" штам коронавірусу. Буквально за кілька місяців він зайняв домінуюче становище, а число заражень ним стало обчислюватися тисячами.

Нагадаємо, що у всіх областях України циркулює "британський" штам коронавірусу, у якого значно менший час інкубаційного періоду.

Також нещодавно ми писали, що в Британії виявили новий штам COVID-19 з подвійною мутацією, який вперше помітили в Індії.

До речі, українці назвали головну причину, яка не дає перемогти коронавірус в країні.

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