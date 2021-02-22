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У Росії будуть саджати у в'язницю "за образу ветеранів": мережа вибухнула гнівом

Новость на русском → Москва, Понеділок 22 лютого 2021 13:45
У Росії будуть саджати у в'язницю "за образу ветеранів": мережа вибухнула гнівом У Росії хочуть саджати у в'язницю за образу ветеранів (фото: Getty Images)
Автор: Styler

У Росії депутати Держдуми вирішили посилити відповідальності за образу ветеранів. Тепер такі дії мають намір прирівнювати до виправдання нацизму.

Про це повідомляє ТАСС.

Таким чином, за образу ветеранів "Великої Вітчизняної війни" (в РФ і деяких інших пострадянських країнах цим терміном називають період Другої світової війни з 1941 по 1945 рік) тепер можна буде отримати реальний тюремний термін.

У чому суть закону

Одним з ініціаторів поправок є скандально відома Ірина Ярова - любителька "посилювати покарання", яка, до речі, народилася в Макіївці Донецької області.

Також авторами законопроекту виступили, зокрема, Володимир Шаманов (депутат Держдуми, який командував повітряно-десантними військами ЗС РФ під час участі їх підрозділів у збройній агресії Росії проти України) і Сергій Боярський (син актора Михайла Боярського).

Вони пропонують віднести "до однієї з форм реабілітації нацизму публічне поширення завідомо неправдивих відомостей про ветеранів". Також пропонується встановити кримінальну відповідальність "за приниження честі та гідності ветерана і за образу пам'яті захисників Вітчизни".

Відзначимо, що в минулому році Ярова і Ко запропонували також позбавляти волі на 5 років "за поширення неправдивих відомостей про роль СРСР у Другій світовій війні".

Що думають про це самі росіяни

Даний законопроект викликав бурю емоцій у мережі. При цьому, самі росіяни ж і обурюються. Один з головних аргументів - сама держава принижує і ображає ветеранів війни, кинувши їх напризволяще з мізерними пенсіями.

  • Краще б було цю армію "дармоїдів Держдуми" відправити на будівництво квартир для ветеранів ВВВ! Ветеранів вже залишилося так мало, а дармоїдів все більше і більше...
  • Головна образа ветеранів - це їх злидні. Нехай самі себе судять і на себе оформляють цю "уголовку"
  • Якщо такі махрові покидьки встали на захист ветеранів, значить щось не те з цими самими "ветеранами".
  • Не дамо ображати ветеранів Наполеонівських війн!
  • Підкажіть, а життя ветеранів ВВВ у злиднях розцінюється, як їх образа?
  • Додайте статтю за образу жінок. Адже не народили б жінки свого часу - не було б у нас ветеранів.
  • Складається парадоксальна ситуація: влада країни сама ж і принижує честь і гідність ветеранів ВВВ, яка не може забезпечити достойною ветеранською пенсією людей похилого віку та іншими належними благами! Лицеміри!
  • Самі і загримлять по цій статті. Ніхто більше їх не принижує ветеранів відхиленням закону Навального підвищити їм пенсії до 200 тисяч. До речі, можна на них за це в суд подати від імені ветеранів.

Нагадаємо, що нещодавно російський суд призначив Олексію Навальному штраф у надуманій справі про наклеп на ветерана Гната Артеменко.

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