Россиянка, которая хотела убить украинку в США, получила приговор за "дьявольскую" схему

Детали запутанной истории

В 2016 году россиянка Виктория Насырова решилась убить своего косметолога, украинку Ольгу Цвик, чтобы забрать ее деньги, драгоценности и паспорт, которым могла бы пользоваться.

В то время обе женщины имели темный цвет волос, одинаковый цвет кожи и разговаривали по-русски. На некоторых фото у них даже подобный макияж.

Виктория Насирова и Ольга Цвик очень похожи внешне (фото: bbc.com)

Однажды Насырова пришла к Цвик и угостила ее чизкейком. В этом кусочке содержалась большая доза сильного успокаивающего. После того как женщина съела гостинец, ее начало тошнить, поэтому она легла на кровать и потеряла сознание.

Виктория инсценировала все так, будто Ольга покончила с собой, однако ее вовремя нашла подруга. Благодаря этому украинку удалось спасти. Когда она вернулась из больницы, обнаружила, что из дома исчезли ее документы (украинский паспорт и разрешение на работу в США) и сбережения.

Россиянка Виктория Насырова получила срок за попытку убить украинку (фото: facebook.com)

В этот момент Ольга вспомнила, что когда она еще не упала в обморок полностью, видела, как Виктория быстро бегала по комнате и разбрасывала вещи.

Насырова, проживающая в Бруклине, признали виновной в покушении на убийство, нападение и незаконное содержание.

Какой приговор объявил суд

Судья Верховного суда Квинса описал Насырову как "чрезвычайно опасную женщину", придумавшую "дьявольскую" схему. Ее приговорили к 21 году лишения свободы.

После выхода из тюрьмы она будет находиться под наблюдением суда в течение еще пяти лет. Пострадавшая Цвик также находилась в зале суда во время оглашения приговора.

"Ей было легко украсть. Ей было легко убить", - сказала она, комментируя пережитое.

Виктория Насырова получила приговор до 21 года лишения свободы и пять лет наблюдения после выхода из тюрьмы (фото: facebook.com)

Ранее у Виктории Насыровы уже были проблемы с законом. В 2015 году ее обвинили в убийстве соседки Аллы Алексеенко и похищении ее сбережений.

Кроме того, россиянку также обвиняют в хранении наркотиков и ограблении мужчин, которых она встречала на сайтах знакомств. Ее действия легли в основу документального фильма программы расследований CBS "48 часов" в 2017 году.