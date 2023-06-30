Россияне убили жену и дочь. Житель Херсона с овчаркой три дня шел пешком в Одессу

Детали истории

Волонтер рассказала, что на вокзале Одессы, где дежурят ее коллеги - поступил запрос на корм и намордник для немецкой овчарки из Херсона.

"Я не спрашивала ничего, поехала к нам в Центр адопции и передала все необходимые вещи, добавила что-то от нас для собаки, то, чего не просили. На следующий день, уже совсем при других обстоятельствах, от коллеги по ГО" Десятое Апреля" психолога Tayana Tovstyga я услышала историю парня с овчаркой и уже не могу о них не думать", - рассказала Яна.

Как оказалось, парень пришел в Одессу пешком, потому что эвакуационные автобусы отказали ему из-за того, что у собаки не было намордника.

"Да, он не купил и не попросил, потому что просто не имел на это моральных сил. Его жену и пятилетнюю дочь убило ракетой, прилетевшей в дом, но из дома он не уехал даже из-за разрушения, он уехал только тогда, когда поднялась вода, и граждане Российской федерации окончательно разрушили место, где он когда-то был счастлив", - с болью сообщила волонтер.

После того, как его с собакой не взяли в автобус, мужчина решил идти пешком. У него с собой было всего 300 гривен на корм для собаки и воду.

Сейчас волонтеры помогли жителю Херсона найти квартиру в Одессе, закрыли все его базовые потребности. На вопрос, как они, он ответил: "Собака начала есть".

Мужчина из Херсона шел с собакой пешком три дня до Одессы (фото: Яна Титаренко/Facebook)