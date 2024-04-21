Россияне цинично украли песню "За териконами", которую боец ВСУ посвятил погибшему военному (видео)

Россияне украли песню "За териконами" - детали

Так, на фоне того, что в сети часто появляются видео с украинской песней, жители страны-агрессора решили ее украсть и перевести. При этом они назвали свой трек "пародией" и изменили его смысл.

Россияне поют, что они бьют украинцев "Градами", а также что они "не виноваты в этой войне". Циничный перепев сделал так называемый "артист" Михаил Пецкоркин, который делает "каверы" на известные песни, а также не забывает прославлять оккупантов.

Это заметила, в частности, и украинская блогерша Виктория Филипко. Она записала видео с отрывком "переведенной" песни. Конечно, возмущение женщина не скрывала.

Как реагирует сеть

Циничный поступок россиян возмутил украинцев. В комментариях они пишут:

"К*нченные, до кончиков пальцев"

"Воры, которые постоянно все и всюду воруют!"

"Украинские терриконы станут им поперек горла"

"О, Господи! Как оно воет"

"У меня кот начал рыгать, когда услышал это".

Что известно о песне "За териконами"

Трогательный трек написал военный Михаил Стасула, известный как Миша Скорпион. Он посвятил эту песню своему погибшему побратиму. При этом военный писал слова, заставляющие плакать, в одном из окопов возле Марьинки.

Погибший друг Стасулы - Ростислав Терлецкий. Его не стало 17 ноября 2022 года.

Грустная песня быстро стала "вирусной". А затем известная группа МюслиUA выпустила трек, в котором наложила слова Скорпиона на новую мелодию. Премьера трека состоялась в октябре 2023 года.