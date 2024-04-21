Россияне цинично украли песню "За териконами", которую боец ВСУ посвятил погибшему военному (видео)

Песня украинского военного Михаила Скорпиона "За териконами" растрогала сеть и уже несколько месяцев "разрывает" тренды. Это заметили и россияне, которые цинично украли трек и перевели его, изменив весь смысл.
Что известно о треке "За териконами", а также как сеть реагирует на циничный поступок россиян, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: видео с Instagram-страницы блогерши с ником Viktoria Filipka, сайт "24 канал".
Так, на фоне того, что в сети часто появляются видео с украинской песней, жители страны-агрессора решили ее украсть и перевести. При этом они назвали свой трек "пародией" и изменили его смысл.
Россияне поют, что они бьют украинцев "Градами", а также что они "не виноваты в этой войне". Циничный перепев сделал так называемый "артист" Михаил Пецкоркин, который делает "каверы" на известные песни, а также не забывает прославлять оккупантов.
Это заметила, в частности, и украинская блогерша Виктория Филипко. Она записала видео с отрывком "переведенной" песни. Конечно, возмущение женщина не скрывала.
Циничный поступок россиян возмутил украинцев. В комментариях они пишут:
Трогательный трек написал военный Михаил Стасула, известный как Миша Скорпион. Он посвятил эту песню своему погибшему побратиму. При этом военный писал слова, заставляющие плакать, в одном из окопов возле Марьинки.
Погибший друг Стасулы - Ростислав Терлецкий. Его не стало 17 ноября 2022 года.
Грустная песня быстро стала "вирусной". А затем известная группа МюслиUA выпустила трек, в котором наложила слова Скорпиона на новую мелодию. Премьера трека состоялась в октябре 2023 года.
Ранее стало известно, что популярный ресторан отказал вдове погибшего защитника в поминальном обеде и попал в скандал.
Кроме этого, ранее "Пташка" из "Азовстали" возмутилась поведением гражданских.