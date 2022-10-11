Россияне ракетой убили в Киеве врача "Охматдета", которая спасала детей с раком крови. Ее сын остался сиротой

В понедельник утром врач отвезла своего пятилетнего сына Григория в детский садик, а затем поспешила в больницу на работу. Но не доехала - в ее авто попала вражеская ракета.

"Жизнь Оксаны унесла российская ракета, ее машина сгорела дотла в центре Киева. Из-за этого ужасного террористического обстрела погибли и пострадали многие невинные люди, в том числе дети", - отмечают коллеги погибшей.

Врач "Охматдета" Оксана Леонтьева с коллегами и пациентами (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

В "Охматдете" также рассказали, что врач-гематолог Оксана Григорьевна Леонтьева работала в отделении трансплантации костного мозга 11 лет, она спасала детей с раком крови.

"Эта молодая женщина была настоящим профессионалом и опорой своим пациентам и коллегам. Она была самоотверженным и ответственным человеком и врачом", - рассказали в больнице.

Оксана Леонтьева с коллегами-врачами "Охматдета" и пациентами (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Украинцев просят помочь сыну погибшей врач-гематолога, который остался сиротой

В "Охматдете" сообщили, что сын Оксаны Леонтьевой теперь остался сиротой. Отца маленького Гриши тоже не стало больше года назад. Ребенка будет воспитывать дедушка.

"Мы можем поддержать семью. Номер карты дедушки - 5375414117404300 Леонтьев Григорий Александрович. Наши соболезнования семье, близким и коллегам Оксаны Лентьевой. Это большая потеря для Охматдета и всей Украины.

Светлая память!" - говорится в публикации.

Оксана Леонтьева, врач-гематолог "Охматдета", погибла 10 октября в центре Киева в результате российского ракетного обстрела (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)