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Россияне после объявления мобилизации в панике раскупили авиабилеты заграницу

Россияне раскупили билеты заграницу (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Спустя несколько минут после обращения Владимира Путина и объявления в РФ частичной мобилизации россияне раскупили авиабилеты в доступные им страны.

О начинающейся панике в стране-агрессоре читайте в материале Styler.

Куда покупают билеты россияне

Так, спустя час после обращения Путина к россиянам, прямые билеты на самолет в Стамбул, Ереван и Тбилиси на 21 сентября полностью раскуплены.

Сейчас уже ходят слухи, что мужчин уже не выпускают из страны без справки из военкомата. Паника среди россиян не заставила себя ждать, ведь в соцсетях высказываться за войну в Украине могут многие, а погибать на фронте не хочется никому.

Судя по скриншоту, прямые рейсы в Стамбул пользуются большой популярностью у граждан РФ.

Скриншот (aviasales.ru)

Депутаты Госдумы получили отсрочку от мобилизации

Так, депутаты Госдумы имеют отсрочку от призыва по российскому закону. Также ее получают депутаты законодательных органов государственной власти РФ, депутаты представительных органов муниципальных образований или председатели муниципальных образований.

Кстати, с утра наблюдается резкое увеличение запросов "как уехать из России" и "как избежать мобилизации" в поисковике Google.

Интересно, что недовольство россиян частичной мобилизацией растет с каждой секундой. Вот что они пишут в соцсетях.

Отметим, что в РФ хотят привлечь к мобилизации 300 тысяч резервистов. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил в своей стране мобилизацию. Она будет частичной.

Что еще сказал российский президент в сегодняшнем обращении - читайте в материале РБК-Украина.

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