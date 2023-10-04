Россияне в Крыму устроили выставку с награбленными экспонатами из Каменной могилы

Что известно о выставке

"Во временно оккупированном Крыму на территории заповедника Херсонес Таврический экспонируют материалы украденные россиянами из Запорожской области. Речь идет о находках из всемирно известной Каменной Могилы. Капсульная экспозиция "Дом рыбы" открыта до 8 октября", - говорится в сообщении.

Отметим, что артефакты вывезли в конце 2022 якобы для того, чтобы "защитить" от вероятного повреждения во время проведения боевых действий.

Добавим также, что в описании к выставке россияне указывают, что артефакты именно из Каменной могилы.

Россия украла музейные артефакты (фото: facebook.com/AssociationArchaeologistsUkraine)

Каменная могила входит в список "7 чудес" Украины

Каменная могила - памятник древней культуры в Украине близ Мелитополя, которая с начала полномасштабной войны оказалась под оккупацией.

Это место является нагромождением камней, которые в древности использовались как алтарь для языческих обрядов. На памятнике сохранилось много наскальных изображений - петроглифов, некоторые датируют 24-22 веком до н.э.

Каменная могила входит в список "7 чудес" Украины, также является претендентом на включение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Петроглифы Каменной Могилы древнее Стоунхенджа и пирамид Египта (фото: zp-museums.jimdofree.com)

Россия вывозит экспонаты под видом реставраций

Ранее в интервью РБК-Украина археолог НАН Украины Эвелина Кравченко заявила, что РФ вывозит археологические памятники в оккупированный Крым и на свои территории.

"Россияне продолжают проводить несанкционированные раскопки в Крыму и сейчас оттуда вывозят вещи. Это проводится под предлогом выставок, реставрации. Никаких действий, которые могут быть направлены на защиту достопримечательностей, я там не вижу. В Крыму все далеко не весело с достопримечательностями", - рассказала ученая.

Также она добавила, что Каменную могилу сделали филиалом Херсонеса Таврического, хотя на это нет никакой научной основы. Памятник под угрозой, поскольку при деоккупации может быть поврежден, оккупанты никаких защитных действий не провели.