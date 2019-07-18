Ярош жорстко "наїхав" на Зеленського: дешеве реаліті-шоу

Ярош жорстко звернувся до Зеленського (Колаж РБК-Україна)

Зеленського розкритикували за поведінку під час поїздок по Україні

Дмитро Ярош, командувач Української Добровольчої Армії і позафракційний депутат України написав на своїй сторінці Facebook жорстке звернення до президента України Володимира Зеленського.

Він висловив невдоволення тими людьми, які оточують президента України, а також його першими кроками на новій посаді.

"Думав до виборів нічого не писати, але фейсбук нагадав. Дивлюся на поїздки президента по областях та "шляк трафляет", як кажуть на Галичині. Так ганебно себе вести і так принижувати державу – це треба вміти. Хоча, напевно, хоче щось добре зробити пан Володимир. Особливо вражають його підгавкувачі, тобто радники. Якісь "напівпокерні" дебіли, що перебивають людей, "тикають" всім без розбору (як і Президент, до речі). Перетворюють спілкування про проблеми на дешевий піар свого шефа. Бридко...", - написав Дмитро Ярош.

Він порадив президентові звернути увагу на свою поведінку та поведінку своїх підлеглих, так як "посада президента – це не сцена, а відповідальність".

"Я б дуже хотів мати Верховного Головнокомандувача набагато кращого ніж Порошенко. Але поки що, я спостерігаю якесь дешеве реаліті-шоу про українську владу. Щось не знаєте, не розумієте – питайте в тих, хто знає, хто став на захист України зі зброєю в руках, коли Ви і Ваше оточення обслуговували "культурні" інтереси олігархів, проводили корпоративи, концерти в Греціях і десь ще", - додав командувач Української Добровольчої Армії.

Він попередив Володимира Зеленського про те, що якщо він не буде набирати в свій Офіс професіоналів, то може статися біда.

"Раджу: не набирайте не набирайте мажорно-прислужницьке бидло у своїй офіс, не перебирайте на себе функцій, які не властиві Президенту України, не грайте роль "батька нації" - у Вас ця роль не виходить, Ви дуже сильно фальшивите. Зробіть ставку не на "клоунів" (при всій повазі до професії), а на Справжніх. Не робіть так званих люстрацій, так як "люстраторко" у Вас не виросло. Якщо ви так не зробите, пане Президент, буде Біда", - попередив Дмитро Ярош.

Скріншот поста (facebook.com/dyastrub)

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