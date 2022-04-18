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У Роналду помер син: що відомо про трагедію

Фото: Кріштіану Роналду (instagram.com/cristiano)
Автор: Світлана Мащенко

У легендарного футболіста Кріштіану Роналду і його дружини Джорджини Родрігес помер новонароджений син. Другій дитині з двійні - дівчинці - вдалося вижити.

Про це легендарний футболіст розповів в Instagram 18 квітня.

З глибоким сумом повідомляємо про смерть нашого малюка. Це найбільший біль, який може відчувати будь-який батько. Тільки народження нашої дівчинки дає нам сили прожити цей момент з надією і щастям.

Футболіст подякував лікарям і медсестрам за надану допомогу і підтримку і попросив про конфіденційність у важкий час.

"Наш хлопчик, ти наш ангел. Ми будемо любити тебе вічно", - написав він.

У Кріштіану Роналдо вже є четверо дітей

Новонароджена дівчинка - п'ята дитина футболіста. Перший син, Кріштіану-молодший, народився 17 червня 2010 року від невідомої матері. У червні 2017 року у Роналду з'явилися близнюки від сурогатної матері, дітей назвали Єва і Матео.

В даний час в він знаходиться у відносинах з іспанською моделлю Джорджиною Родрігес, від якої 12 листопада 2017 року у нього з'явилася дочка Алана Мартіна. Після чого стало відомо, що Джорджина вагітна двійнею.

Раніше ми писали, що Роналду розповів, коли планує завершити кар'єру футболіста.

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