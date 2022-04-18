ru ua
Пн, 18 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Роналду помер син: що відомо про трагедію

Новость на русском →
Понеділок 18 квітня 2022 22:14
У Роналду помер син: що відомо про трагедію Фото: Кріштіану Роналду (instagram.com/cristiano)
Автор: Світлана Мащенко

У легендарного футболіста Кріштіану Роналду і його дружини Джорджини Родрігес помер новонароджений син. Другій дитині з двійні - дівчинці - вдалося вижити.

Про це легендарний футболіст розповів в Instagram 18 квітня.

З глибоким сумом повідомляємо про смерть нашого малюка. Це найбільший біль, який може відчувати будь-який батько. Тільки народження нашої дівчинки дає нам сили прожити цей момент з надією і щастям.

Футболіст подякував лікарям і медсестрам за надану допомогу і підтримку і попросив про конфіденційність у важкий час.

"Наш хлопчик, ти наш ангел. Ми будемо любити тебе вічно", - написав він.

У Кріштіану Роналдо вже є четверо дітей

Новонароджена дівчинка - п'ята дитина футболіста. Перший син, Кріштіану-молодший, народився 17 червня 2010 року від невідомої матері. У червні 2017 року у Роналду з'явилися близнюки від сурогатної матері, дітей назвали Єва і Матео.

В даний час в він знаходиться у відносинах з іспанською моделлю Джорджиною Родрігес, від якої 12 листопада 2017 року у нього з'явилася дочка Алана Мартіна. Після чого стало відомо, що Джорджина вагітна двійнею.

Раніше ми писали, що Роналду розповів, коли планує завершити кар'єру футболіста.

Читайте РБК-Україна в Google News
Роналду Криштиану Роналду
LITE
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку