Роми жорстоко вбили одеситку через гроші: сиротами залишилися двоє дітей

Під Києвом банда злочинців жорстоко вбила жінку після того, як обманним шляхом забрала у неї гроші, отримані від продажу квартири. Загиблою виявилася 36-річна одеситка, яка сама виховувала двох малолітніх дітей - тепер малюки залишилися сиротами.

Злочин скоїла група осіб ромської національності, які проживали в Одесі. Всі четверо фігурантів вже затримані. Про це 5 листопада передали в прес-службі Національної поліції Києва.

З'ясувалося, що мешканка Одеси отримала у спадок квартиру, потім продала її за порадою знайомого (за 30 тисяч) - чоловік же задумав заволодіти грошима. Для цього він запросив свою майбутню жертву до столиці.

"До Києва він приїхав на автівці та в компанії спільних друзів вони разом приїхали до Сквирського району, де чоловік напав на неї і задушив. Потім бездиханне тіло заховав у лісі. Щоб знищити будь-які докази, чоловік у подальшому навіть спалив своє авто", - розповіли в поліції.

Під Києвом група ромів пограбуваоа і вбила жінку (фото: kv.npu.gov.ua)

Злочин було скоєно близько двох тижнів тому.

"З 9 жовтня не виходила на зв'язок. За невідомих обставин вона 15 жовтня зробила угоду про продаж своєї квартири, і після цього з нею зв'язку не було", - розповів керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Він також розповів, що злочинці поїли свою жертву клофеліном перед вбивством.

На днях тіло жінки, накрите ковдрою, було виявлено в лісі, і правоохоронці оперативно з'ясували особистість загиблої, а також коло її спілкування. У підсумку вбивство було розкрито протягом доби.

Вбивство скоїв знайомий жінки (фото: kv.npu.gov.ua)

Затримані вже зізналися в злочині. Під час обшуку за місцем проживання вбивці поліцейські в якості речових доказів вилучили 3 автомобілі та мобільні телефони, які були придбані за вкрадені гроші.

Тепер вбивці загрожує від 10 до 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі.

Відео: Під Києвом роми вбили одеситку заради грошей від продажу квартири

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