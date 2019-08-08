Роми побили поліцейських прямо в дільниці: всі деталі НП у Києві

Представники ромської національності побили чотирьох правоохоронців полку "Київ" прямо в поліцейській дільниці. Про це інформує ресурс Київ Оперативний в Facebook.

Повідомляється, що ромів затримали на Київському вокзалі за крадіжку. Коли їх доставили до місцевого райвідділку поліції, вони почали зривати плитку з підлоги і бити правоохоронців.

На знімку видно, що у одного з поліцейських пробита голова.

Роми побили поліцейських в Києві (фото: facebook.com/KyivOperativ)

"Чотири правоохоронця полку "Київ" з пробитими головами після "зустрічі" з циганами, які крадуть і грабують людей на столичному вокзалі", - сказано в повідомленні.

Роми побили поліцейських в Києві (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Але найбільш кричущим в даному інциденті є те, що після відкриття судового провадження, ромів просто відпустили.

Роми побили поліцейських в Києві (фото: facebook.com/KyivOperativ)

29-річного Горвата Руслана Вікторовича, уродженця Берегово Закарпатської області, винного у нападі на "копів", не взяли під варту і випустили під "особисте зобов'язання".

Роми побили поліцейських в Києві (скрін: facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, нещодавно у центрі Києва пограбували відомого журналіста. У нього викрали знімальну техніку загальною вартістю понад 150 тисяч гривень.

Як повідомлялося раніше, у селі Підвиноградів Закарпатської області є табір, де проживають одні з найбагатших ромів - вони живуть в розкішних палацах, а у дворах можна побачити припарковані Mercedes E-класу.