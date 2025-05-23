Роман Квитковой с 23-летним футболистом: сексолог прямо сказал, что об этом думает

Инсайдерская информация о романе Даши Квитковой и футболиста Владимира Бражко изрядно заинтересовала фанов. Но что об этих отношениях может сказать разница в возрасте? Блогерша летом отпразднует 27-летие, она разведена и воспитывает сыночка Льва, а игроку сборной Украины зимой исполнилось 23.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) сексолог Виталий Курсик рассказал, что думает о таких отношениях и почему женщина может выбирать роман с партнером младше нее.
По словам эксперта, ничего особенного в таком романе точно нет. Все логично, считает он.
"Потому что в возрасте 26-27 лет женщина часто уже четко знает, чего хочет. Она может иметь ребенка, стабильную карьеру, опыт в отношениях - и быть свободной от стереотипов", - пояснил сексолог.
"Ну а вообще - кто мы такие, чтобы решать, кому с кем быть счастливыми? Отношения - это всегда история двоих, и если обоим хорошо, если есть близость, страсть, поддержка и смех - то имеет ли значение возраст? Мы можем только порадоваться, что новые отношения дают шанс на новое счастье" - резюмировал сексолог и посоветовал тем, кто сейчас оказался на распутье или не знает, что делать со своими отношениями, обратиться к коучу или специалисту.
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