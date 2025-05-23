Роман Квитковой с 23-летним футболистом: сексолог прямо сказал, что об этом думает

По словам эксперта, ничего особенного в таком романе точно нет. Все логично, считает он.

"Потому что в возрасте 26-27 лет женщина часто уже четко знает, чего хочет. Она может иметь ребенка, стабильную карьеру, опыт в отношениях - и быть свободной от стереотипов", - пояснил сексолог.

Почему более молодые партнеры привлекают женщин

Энергией и легкостью: у младшего партнера часто еще нет бремени "как надо", он более спонтанный, веселый и открытый к экспериментам.

Жадностью к жизни: младшие мужчины могут пылать амбициями, иметь жажду к развитию и драйв, что вдохновляет женщину, которая уже пережила этап "стабильного быта".

Физической привлекательностью: не будем отрицать, что сексуальная часть тоже имеет значение. И молодость, и физическая форма - все это работает.

Психологической динамикой: иногда во младшем партнере женщина видит возможность быть сильной, вести, вдохновлять, влиять. А иногда наоборот, чувствовать себя более уязвимой, женственной, когда рядом - восторженный, защищающий молодой человек.

Отсутствием багажа: младшие партнеры часто еще не обожжены разводами или унынием, что позволяет построить отношения "с чистого листа".

"Ну а вообще - кто мы такие, чтобы решать, кому с кем быть счастливыми? Отношения - это всегда история двоих, и если обоим хорошо, если есть близость, страсть, поддержка и смех - то имеет ли значение возраст? Мы можем только порадоваться, что новые отношения дают шанс на новое счастье" - резюмировал сексолог и посоветовал тем, кто сейчас оказался на распутье или не знает, что делать со своими отношениями, обратиться к коучу или специалисту.