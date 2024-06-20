Роль отца в предотвращении домашнего насилия: регистрация на онлайн-тренинг от Фонда Ахметова

Зарегистрироваться можно здесь: https://forms.gle/EHzotmebWh9Dibph8

Спикером тренинга выступит Лилия Захарияш — доктор философии в области психологии, психоаналитикиня.

Участники получат профессиональные советы и действенные инструменты, которые помогут построить крепкие и здоровые отношения с детьми, что является ключевым аспектом профилактики насилия в семье.

Ключевые вопросы, которые будут рассматриваться во время тренинга:

- что значит быть отцом; функции отца;

- значение родительского влияния на психическое здоровье ребенка;

- отрицательные типы родителей: "провальный", "тоталитарный";

- агрессия: что это такое и как справляться с ней; упражнения на контейнирование сложных чувств;

методы восстановления и практические упражнения для профилактики эмоционального выгорания.

Мероприятие будет полезно для биологических родителей, усыновителей, родителей-воспитателей ДБСТ, опекунов и приемных родителей, а также специалистов служб по делам детей и центров социальных служб.

Фонд Рината Ахметова все 18 лет своей работы прилагает усилия к тому, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря программе уже более 10 тысяч детей в Украине обнаружили новые семьи. Следите за анонсами дальнейших тренингов проекта: https://akhmetovfoundation.org/s/197e64