Родич-псих "помстився": деталі вбивства 9-річного хлопчика в Києві

Вбивство Захара Черевко в Києві відбулося 22 червня після 20:00 вечора, коли 9-річний хлопчик пішов брати інтерв'ю у перехожих. Після його зникнення виникли підозри, що хтось із незнайомих людей міг викрасти дитину. Як розповіли в поліції, вбивцею 9-річного киянина виявився брат вітчима хлопчика. Про це в ефірі "112 Україна" розповів голова Нацполіції в Києві Андрій Крищенко.

Підозрюваним у вбивстві 9-річного Захара Черевко є брат вітчима хлопчика (1989 року народження). Мотивом злочину стала особиста образа. Після скоєння злочину чоловік заховав тіло в озері. У підозрюваного зафіксовані психічні відхилення. У ЗМІ повідомляють про ножові пораненнях але які саме тілесні ушкодження були нанесені, не повідомляється.

Захар Черевко убитий у Києві - поліція підозрює родича (фото: facebook.com/KyivOperativ)

"Після того, як знайшли труп хлопчика у водоймі, він подав свідчення, вказав, як проходило вбивство, куди викинув знаряддя вбивства. Водолази потім знайшли його, а також вилучили деякі речі, які мають до цього відношення. Цій особі вже повідомлено про підозру у навмисному вбивстві. Сьогодні слідчий з процесуальним керівником узгодять документи і звернуться в суд для обрання запобіжного заходу", – заявив Крищенко.

Захар Черевко убитий у Києві - поліція підозрює родича (фото: facebook.com/vartovi.espreso)

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що на тілі дитини були знайдені множинні ножові поранення, а до ніг був прив'язаний камінь.

За інформацією правоохоронців, підозрюваний жив від убитого окремо, оскільки дитина жила з бабусею. Родичі Захара заявили про його зникнення після того, як він увечері 22 червня вийшов на вулицю брати інтерв'ю у перехожих біля свого будинку.

Захар Черевко убитий у Києві - поліція підозрює родича (відео: youtube.com/112 Україна)

Слід нагадати, що тіло дитини було знайдено через майже добу, 23 червня, в озері Вирлиця. Рятувальники знайшли його на відстані метра від берега. Правоохоронці повідомили, що підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.

Відзначимо, що раніше повідомлялося про оголошення в розшук Захара Черевко (30.08.2009 року народження). Він вийшов з дому близько восьмої вечора 22 червня на прогулянку - хотів взяти інтерв'ю у перехожих біля свого будинку.