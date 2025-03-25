В семье известной блогерши произошла трагедия: "У меня замерла беременность"

Когда Петрайчук обратилась к одному специалисту, он обнаружил отставание в развитии плода. Тогда она решила проконсультироваться с другим врачом. Второй заверил, что беременность протекает нормально, и она ему доверилась.

"Когда я впервые пришла на УЗИ, мне сказали, что где-то на 6 дней отстает плод. Врач сказал, что надо пить прогестерон. Я тогда не поняла, зачем это делать и пошла к другому медику. Он сказал, что угрозы нет, прогестерон пить не нужно, придете позже. Я поехала на чемпионат и сейчас, когда уже должна была становиться на учет, говорят: беременность замерла", - поделилась опытом блогерша.

Теперь она должна решить, каким образом прерывать беременность. Один врач предлагает медикаментозно дома, другой - выскабливать под наркозом, что ей не совсем подходит из-за отрицательного резус-фактора крови.

Александра также предположила, что на течение беременности мог повлиять коронавирус.

"Никогда бы не могла подумать, что это произойдет со мной. Прямо перед зачатием я тяжело переболела коронавирусом, возможно, и это повлияло", - написала она.

40-летняя блогерша на собственном горьком опыте советует всем будущим мамам готовиться к беременности заблаговременно.

"Надо сдавать все анализы на гормоны, если врач говорит, что надо пить прогестерон до 16-й недели, то надо пить", - отметила она.

Петрайчук пыталась сохранять спокойствие, однако уже вскоре вышла в Strories со слезами на глазах и единственным вопросом: "Почему?".

Петрайчук о замершей беременности (фото: instagram.com/petraichuk_sasha)

Несмотря на трагедию, блогерша сдаваться не собирается. Она продолжит попытки снова стать мамой.

Напомним, Александра Петрайчук ведет блог о сексуальной жизни. По образованию она юрист. Вместе с мужем Павлом воспитывает дочь.

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