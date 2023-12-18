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Семья футболиста "Оболони" нуждается в помощи украинцев

Владислав Приймак с женой и дочерью (фото: instagram.com/vlad_pryimak)
Автор: Иванна Пашкевич

Футболист киевской "Оболони", 27-летний Владислав Приймак и его жена Кристина, нуждаются в помощи. У их 3-летней дочери Марты врачи обнаружили опухоль в голове.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал столичного клуба.

Подробности

Дочери экс-защитника "Прикарпатье" необходимо дорогостоящее лечение и срочная сложная операция за границей.

Владислав Приймак с женой и дочерью (фото: instagram.com/vlad_pryimak)

Так что футбольный клуб "Оболонь" просит все футбольное сообщество присоединиться и помочь семье Приймака.

Владислав Приймак с женой и дочерью (фото: instagram.com/vlad_pryimak)

Номера банковских карт для помощи

  • Номер карты Владислава Приймака: 5355082011932132
  • Номер карты Кристины Приймака: 4149499346497660
  • Дополнительная карта: 4847730100213298
  • Ссылка на банку: https://send.monobank.ua/jar/21xBKKRsk9
  • Номер карты банки: 5375 4112 1068 7138

Отметим, что 27-летний опорный полузащитник Владислав Приймак, воспитанник футбольных школ "Прикарпатье" и "Динамо", на протяжении своей карьеры, кроме "пивоваров", также играл в матчах за клубы "Прикарпатье", "Верес", "Львов" , "Волынь" и "Карпаты".

В текущем сезоне УПЛ футболист провел 14 игр за "Оболонь".

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Также мама тяжелобольной актрисы предположила, что стало причиной сепсиса у актрисы.

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