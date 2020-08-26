У пологовому будинку Тернополя померла породілля з Африки з COVID-19: подробиці

В пологовому будинку Тернополя померла породілля-іноземка, якій діагностували коронавірус. 29-річна жінка не вижила після екстреного кесаревого розтину.

Про трагічний випадок розповіли в Telegram-каналі "Коронавірус Тернопіль інфо", висловивши співчуття з приводу втрати рідним та близьким молодої жінки, у якої попереду було усе життя.

Жінка померла після термінової операції.

"У Тернополі в післяпологовому періоді, після екстреного кесаревого розтину, померла громадянка Замбії (Африка). Жінці було 29 років. У неї діагностували коронавірус", - йдеться в повідомленні.

Новонародженого, на щастя, вдалося врятувати.

"Висловлюємо співчуття рідним і близьким", - пише Telegram-канал.

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