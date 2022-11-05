RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Работа по сценарию и рабский контракт: участница "Холостяка" рассказала шокирующую правду о проекте

Фото: На шоу "Холостяк" разразился скандал (stb.ua)
Автор: Людмила Жукова

На шоу "Холостяк" разразился скандал. Выбывшая участница Анастасия Кузьминская рассказала про адские условия на проекте, контракт про неразглашение и отношение психологов.

Об этом она написала в своих Instagram-stories.

Что происходило на Холостяке

Анастасия сообщила, что девушкам во время съемок не давали спать, заставляли говорить гадости про других участниц.

"Мне нужно время, чтобы собраться с мыслями и поделиться тем, как на самом деле все происходило. Монтаж и озвучка - это потрясающая штука, благодаря которой они очень грамотно показывали то, что было задумано. А вот печально было отношение самого холостяка, отношение ведущего, отсутствие сна. Мне лично не дали поспать даже часа перед съемками. Момент, где я сажусь в машину - это был конец вторых суток без сна", - рассказала она.

По словам девушки, на проекте был психолог, который после общения с девушками "сливал" всю информацию главному герою шоу Алексу Топольскому. Участницы подписали строгий контракт, по которому до 9 июля 2022 года не имели права рассказывать любые подробности. Организаторы им угрожали штрафом в размере от 50 до 100 тысяч гривен.

"Холостяк говорил девушкам такие вещи, которые буквально травмировали их. После проекта девушкам нужна была поддержка настоящего психолога и терапия, чтобы отойти от происходящего. Но, увы, этого никто не покажет", - сообщила экс-участница.

Анастасия Кузьмицкая (фото: stb.ua)

Как мы ранее писали, звезда шоу "Холостячка" Свечкоренко женится на девушке, которая очень похожа на Злату Огневич.

Читайте также, почему Алексей Дурнев отказался от участия в новом сезоне шоу "Холостяк".

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостяк