Не делайте этого, если хотите похудеть: самая распространенная ошибка после тренировки

Почему тренировки важны для похудения?

Физические нагрузки - это мощный инструмент в борьбе с лишним весом. Регулярные тренировки помогают сжигать калории непосредственно во время выполнения упражнений, увеличивая общие энергетические затраты организма за сутки. Кроме того, силовые тренировки способствуют наращиванию мышечной массы, а мышцы сжигают больше калорий в состоянии покоя, чем жировая ткань, что ускоряет ваш метаболизм в долгосрочной перспективе. Каждая эффективная тренировка помогает создать необходимый для похудения дефицит калорий.

Главная ошибка, которая все портит

Но вот в чём дело: сразу после тренировки, испытывая приятную усталость и чувство выполненного долга, многие попадают в ловушку, которая перечёркивает все усилия. Это ловушка под названием "Я это заслужил!" или "Я сжег столько калорий, что теперь могу себе позволить...". Самая распространенная и самая большая ошибка - это переоценка количества сожженных во время тренировки калорий и дальнейшее их "заедание" или "запивание" высококалорийными продуктами или напитками.

Как это работает

Типичная тренировка средней интенсивности (бег, плавание, занятия в тренажерном зале) продолжительностью около часа может сжечь от 300 до 500 килокалорий, в зависимости от вашего веса, вида активности и ее интенсивности. Это ценный вклад в создание дефицита.

Однако, посмотрите, сколько калорий содержится в типичных "наградах" или перекусах, которые люди позволяют себе после тренировки:

Большой смузи с фруктами, йогуртом и сладкими добавками: может содержать 400-600+ ккал.

"Полезный" протеиновый батончик с высоким содержанием сахара и жира: 250-400+ ккал.

Стандартная порция мороженого или кусочек торта: 400-700+ ккал.

Шоколадный батончик и сладкая газировка: 500-700+ ккал.

Порция жареной картошки, бургер или другой фастфуд: 600-1000+ ккал.

Как видите, очень легко за считанные минуты употребить столько же, а то и значительно больше калорий, чем вы только что сожгли за час интенсивной работы. Таким образом, дефицит калорий, созданный тренировкой, полностью аннулируется, а иногда даже превращается в профицит (избыток). Ваше тело просто не получает сигнала использовать жировые запасы для покрытия энергетических затрат, ведь вы их мгновенно компенсировали едой.

Что делать после тренировки, чтобы похудеть?

Главная цель после тренировки - это качественное восстановление, а не калорийная "награда".

Правильное "топливо"

После физической нагрузки организму нужны белки для восстановления мышечных волокон и углеводы для пополнения запасов гликогена (энергии в мышцах). Выбирайте сложные углеводы и нежирный белок.

Разумный перекус или прием пищи

Употребляйте пищу, которая вписывается в вашу общую суточную норму калорий, а не добавляет лишнего. Это может быть нежирный греческий йогурт, порция куриной грудки с овощами, рыба, бобовые, киноа, цельнозерновой хлеб с авокадо.

Контроль порций

Даже если вы выбираете здоровые продукты, их количество имеет значение. Взвешивайте или измеряйте порции.

Гидратация

Пейте достаточно чистой воды до, во время и после тренировки. Иногда чувство "голода" после нагрузки на самом деле является жаждой.