Не делайте этого, если хотите похудеть: самая распространенная ошибка после тренировки

Активно занимаетесь спортом, чтобы похудеть, но вес стоит на месте или возвращается? Узнайте о самой распространенной ошибке, которую делают после тренировки и которая перечеркивает все ваши усилия по похудению.
О самой распространенной ошибке, которую совершают многие, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Физические нагрузки - это мощный инструмент в борьбе с лишним весом. Регулярные тренировки помогают сжигать калории непосредственно во время выполнения упражнений, увеличивая общие энергетические затраты организма за сутки. Кроме того, силовые тренировки способствуют наращиванию мышечной массы, а мышцы сжигают больше калорий в состоянии покоя, чем жировая ткань, что ускоряет ваш метаболизм в долгосрочной перспективе. Каждая эффективная тренировка помогает создать необходимый для похудения дефицит калорий.
Но вот в чём дело: сразу после тренировки, испытывая приятную усталость и чувство выполненного долга, многие попадают в ловушку, которая перечёркивает все усилия. Это ловушка под названием "Я это заслужил!" или "Я сжег столько калорий, что теперь могу себе позволить...". Самая распространенная и самая большая ошибка - это переоценка количества сожженных во время тренировки калорий и дальнейшее их "заедание" или "запивание" высококалорийными продуктами или напитками.
Типичная тренировка средней интенсивности (бег, плавание, занятия в тренажерном зале) продолжительностью около часа может сжечь от 300 до 500 килокалорий, в зависимости от вашего веса, вида активности и ее интенсивности. Это ценный вклад в создание дефицита.
Однако, посмотрите, сколько калорий содержится в типичных "наградах" или перекусах, которые люди позволяют себе после тренировки:
Как видите, очень легко за считанные минуты употребить столько же, а то и значительно больше калорий, чем вы только что сожгли за час интенсивной работы. Таким образом, дефицит калорий, созданный тренировкой, полностью аннулируется, а иногда даже превращается в профицит (избыток). Ваше тело просто не получает сигнала использовать жировые запасы для покрытия энергетических затрат, ведь вы их мгновенно компенсировали едой.
Главная цель после тренировки - это качественное восстановление, а не калорийная "награда".
Правильное "топливо"
После физической нагрузки организму нужны белки для восстановления мышечных волокон и углеводы для пополнения запасов гликогена (энергии в мышцах). Выбирайте сложные углеводы и нежирный белок.
Разумный перекус или прием пищи
Употребляйте пищу, которая вписывается в вашу общую суточную норму калорий, а не добавляет лишнего. Это может быть нежирный греческий йогурт, порция куриной грудки с овощами, рыба, бобовые, киноа, цельнозерновой хлеб с авокадо.
Контроль порций
Даже если вы выбираете здоровые продукты, их количество имеет значение. Взвешивайте или измеряйте порции.
Гидратация
Пейте достаточно чистой воды до, во время и после тренировки. Иногда чувство "голода" после нагрузки на самом деле является жаждой.
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В материале использованы следующие источники - Health, советы диетологов.