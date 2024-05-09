Делайте эти 6 вещей каждое утро, чтобы быстрее похудеть

Ешьте белковый завтрак

Важно убедиться в том, что завтрак содержит оптимальное количество белка.

Организму нужно больше времени, чтобы переваривать этот макроэлемент, чем углеводы или жир, поэтому пища с высоким содержанием белка обеспечивает насыщение в течение нескольких часов. Белок помогает контролировать аппетит, а также баланс сахара в крови.

Для оптимальной сытости и преимуществ для наращивания мышц старайтесь получать от 25 до 30 г белка на завтрак из яиц, орехового масла или нежирной курицы, или индейки.

Начните тренироваться

Исследования показывают, что физические упражнения утром могут помочь вам похудеть.

Ранняя активность приводит к снижению потребления калорий в течение дня, а также к более значительным изменениям веса тела.

Эксперты добавили, что упражнения утром оказывают более значительное влияние на контроль аппетита, потребление калорий и потерю веса.

Ходите больше пешком

Прогулка ранним утром на свежем воздухе очень полезна для здоровья.

Изменения во времени воздействия света могут ускорить метаболизм и улучшить вес.

К тому же времяпрепровождение на свежем воздухе утром также увеличит влияние витамина D, которого часто не хватает. Продолжительность пребывания на солнце должна варьироваться в зависимости от типа кожи, сезона и места обитания.

Правильный сон

Большинство знает, что хороший ночной сон важен для всеобщего самочувствия.

Кроме укрепления вашего здоровья, рекомендованные семь-девять часов сна каждую ночь могут помочь похудеть.

Пейте много воды

Рекомендуется выпивать 2 стакана воды до завтрака на голодный желудок. Вода помогает организовать кислотно-щелочной баланс после ночи, разбудить органы желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, способствует лучшему пищеварению в течение дня и очищает организм.

Воду следует пить за 30 минут до еды. Это лучше делать дозированно, чтобы не переполнить желудок. К примеру, для начала выпить 150 мл.

Контролируйте свой вес

Каждое утро вставать на весы - это эффективный метод повышения мотивации и самоконтроля.

Взвешивание также может способствовать формированию здоровых привычек, полезных для понижения веса.

К тому же частое взвешивание связано с воздержанием. Те, кто переставал часто взвешиваться, чаще сообщали об увеличении потребления калорий и снижении самодисциплины.