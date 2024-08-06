Делайте это утром: нутрициолог назвала 5 вещей, которые помогут бороться со стрессом

Что такое кортизол

Кортизол - это стероидный гормон, который вырабатывается надпочечниками. Он является важным компонентом в системе стрессового ответа организма.

Одной из основных его функций является ответ на стресс.

Поэтому то, что человек делает сразу после пробуждения, может повлиять на способность справляться со стрессом в течение дня.

Прыжки кортизола сигнализируют о том, что человек находится в опасности. Кортизол необходим для различных важных функций организма, таких как поддержание обмена веществ и регулирование уровня сахара в крови и артериального давления.

Постоянно высокий уровень кортизола может оказывать негативное влияние на организм.

Как урегулировать уровень кортизола

Нутрициолог назвала пять способов, которые помогут урегулировать уровень кортизола утром. В частности, следует делать:

отложите пользование телефоном на 30-60 мин после пробуждения

проведите 10 мин под утренним солнцем или на открытом воздухе

завтрак должен быть с высоким содержанием белка

наслаждайтесь кофеиновыми напитками после завтрака

практикуйте 5 мин глубокого дыхания

Продукты, снижающие уровень кортизола

Кортизол принимает участие во многих обменных процессах в организме, например, помогает регулировать артериальное давление и уровень сахара в крови. В свою очередь питание также влияет на уровень кортизола. Некоторые продукты, например, сахар, способны повышать количество гормона стресса.

Заедание стресса приносит только временное облегчение и может привести к нарушению пищевого поведения, набору лишнего веса и проблемам с сахаром в крови.

Уменьшить уровень гормона стресса помогают продукты, богатые полифенолами. К таким продуктам относятся бананы, черный шоколад, растительные волокна, квашеная капуста, йогурт, темный и зеленоватый чай.