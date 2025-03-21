Природные лекарства. Делайте это каждый день, чтобы увеличить продолжительность жизни

Смех - это не просто приятная эмоция, но и естественное лекарство для организма. Ученые заявили, что смех снижает уровень стресса, укрепляет сердце и даже влияет на долголетие.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Чем полезен смех для здоровья

В современном мире из-за волнения о глобальных событиях и стоимости жизни люди стали меньше смеяться. Поиск возможностей для искреннего хохота может быть самым быстрым способом почувствовать себя лучше, как морально, так и физически.

Исследования показывают, что искренний смех действует как клапан для высвобождения гормонов стресса, таких как кортизол и адреналин, которые накапливаются со временем.

Смех вызывает высвобождение химических веществ в мозге, способствующих хорошему самочувствию, в частности гормона связи окситоцина и обезболивающих опиоидов, которые помогают регулировать настроение и улучшают способность справляться. Хороший смех также полезен для нашего организма.

Помимо быстрого улучшения настроения, больше смеяться может иметь ряд долгосрочных физических преимуществ для здоровья.

Это помогает снизить артериальное давление, улучшает кровообращение и расслабляет кровеносные сосуды. Японское исследование 2020 года, в котором приняли участие более 17 000 человек в возрасте до 40 лет, показало, что те, кто меньше смеялся, имели значительно большую вероятность развития сердечных заболеваний и более скорой смерти.

Смех также может помочь бороться с болезнями, укрепляя вашу иммунную систему.

Исследование калифорнийского Университета Лома Линда показало, что мужчины, которые в течение часа смотрели комедийное видео, имели больше антител, борющихся с инфекцией в крови.

Почему с возрастом люди меньше смеются

Люди впервые начинает смеяться будучи еще младенцем, в возрасте примерно трех месяцев. Идя в школу и заводя друзей, человек может смеяться примерно 20 раз в час.

Одной из причин, почему дети так много смеются, является то, что они проводят больше времени, играя и общаясь.

Профессор когнитивной нейронауки в Университетском колледже Лондона Софи Скотт рассказала, что смех является ключевой частью общения людей.

"Для детей смех является очень сильным сигналом взаимодействия с другими детьми. Это способ сказать: "У меня есть с тобой что-то общее. Я хочу с тобой подружиться", - объясняет она.

Когда дети становятся подростками, смех продолжает играть более важную роль в определении их новых групп сверстников.

Также в современной рабочей среде люди склонны сдерживать свой смех.

Как больше смеяться

Проводите время с другими

Смех очень заразителен. Исследование, проведенное психологом и юмористом Робертом Провайном, показало, что люди в 30 раз чаще смеются, когда они с другими, чем когда наедине.

Пусть ваш партнер шутит

Ваш партнер может быть тем человеком, с которым вы будете больше смеяться благодаря общей истории и знанию чувства юмора друг друга.

Исследование показало, что мужчины в 1,73 раза чаще могут рассмешить своих жен, чем кто-либо другой.

Создайте чат по юмору

Если вы находитесь в социальных сетях или любите слушать подкасты, подпишитесь на комедийные страницы, которые заставляют вас смеяться.

Создайте группу WhatsApp с членами семьи или друзьями-единомышленниками, чтобы делиться шутливыми мемами или видео.

Вас может заинтересовать