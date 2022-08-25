Роберт Дауні-молодший показав підтримку Росії: "Залізна Людина захотіла за залізну завісу"

Чим Роберт Дауні-молодший розлютив фанатів?

У підписі до фото зазначається, що зараз актор відпочиває з рідними в Сен-Тропе.

Роберт Дауні-молодший з сином і дружиною на прогулянці у Франції (фото: twitter.com/RDJBrazil)

До речі, хоча на плечах Роберта жовто-синій рюкзак, але це не врятувало його від народного гніву, який вилився на зірку в соціальних мережах.

Ми зібрали кілька найменш бурних коментарів у бік голлівудського суперстара:

Просто Залізна Людина захотів за залізну завісу

Ну його ж персонаж був фанатом тоталітаризму за коміксами, так що нічого нового

Роберт Рагуль Молодший

Роберт Деган Молодший відтепер

Russia socks?! What u mean?!

У той же час, юзери помітили, що це "якась серія одягу 5-6-річної давності, випущена Adidas разом з якимось росіянським недодизайнером" (йдеться про такого собі Гошу Рубчінского).

У таких шкарпетках гуляє Роберт Дауні-молодший

Також дехто допускає, що жовто-синім рюкзаком і "російськими" шкарпетками, можливо, Роберт намагався показати, що виступає за "мир у всьому світі".

Роберт Дауні-молодший (фото: instagram.com/robertdowneyjr)

Що Роберт думає про РФ?

Зазначимо, що виконавець ролі Тоні Старка за шість місяців жодного разу не висловив протест проти повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Зате ще в 2012 році, незадовго до того, як Путін напав на нашу країну, Роберт Дауні-молодший був у Москві, де розхвалював росіян.

"Знаєте, всі ми, американці, росли з думкою, що Росія - це зло. Я безмірно радий, що зміг переконатися в зворотному: Москва доброзичливе місто... Мабуть, Росія змінюється", - сказав він на прес-конференції, присвяченій прем'єрі фільму "Месники".

Роберт Дауні-молодший (фото: instagram.com/robertdowneyjr)