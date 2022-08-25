ua ru
Чт, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Роберт Дауні-молодший показав підтримку Росії: "Залізна Людина захотіла за залізну завісу"

Новость на русском →
Франція, Четвер 25 серпня 2022 11:36
Роберт Дауні-молодший показав підтримку Росії: "Залізна Людина захотіла за залізну завісу" Роберт Дауні-молодший потрапив у скандал (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

57-річний Роберт Дауні-молодший потрапив у скандал після того, як на прогулянку надів шкарпетки Adidas, на яких написано "Росія".

У такому образі зірку фільмів "Залізна Людина" і "Месники" помітили на прогулянці з сином і дружиною Сьюзен. А фото опублікували у Twitter-акаунті, який ведуть шанувальники актора.

Чим Роберт Дауні-молодший розлютив фанатів?

У підписі до фото зазначається, що зараз актор відпочиває з рідними в Сен-Тропе.

Роберт Дауні-молодший показав підтримку Росії: &quot;Залізна Людина захотіла за залізну завісу&quot;Роберт Дауні-молодший показав підтримку Росії: &quot;Залізна Людина захотіла за залізну завісу&quot;Роберт Дауні-молодший показав підтримку Росії: &quot;Залізна Людина захотіла за залізну завісу&quot;Роберт Дауні-молодший показав підтримку Росії: &quot;Залізна Людина захотіла за залізну завісу&quot;

Роберт Дауні-молодший з сином і дружиною на прогулянці у Франції (фото: twitter.com/RDJBrazil)

До речі, хоча на плечах Роберта жовто-синій рюкзак, але це не врятувало його від народного гніву, який вилився на зірку в соціальних мережах.

Ми зібрали кілька найменш бурних коментарів у бік голлівудського суперстара:

  • Просто Залізна Людина захотів за залізну завісу
  • Ну його ж персонаж був фанатом тоталітаризму за коміксами, так що нічого нового
  • Роберт Рагуль Молодший
  • Роберт Деган Молодший відтепер
  • Russia socks?! What u mean?!

У той же час, юзери помітили, що це "якась серія одягу 5-6-річної давності, випущена Adidas разом з якимось росіянським недодизайнером" (йдеться про такого собі Гошу Рубчінского).

Роберт Дауні-молодший показав підтримку Росії: &quot;Залізна Людина захотіла за залізну завісу&quot;

У таких шкарпетках гуляє Роберт Дауні-молодший

Також дехто допускає, що жовто-синім рюкзаком і "російськими" шкарпетками, можливо, Роберт намагався показати, що виступає за "мир у всьому світі".

Роберт Дауні-молодший показав підтримку Росії: &quot;Залізна Людина захотіла за залізну завісу&quot;

Роберт Дауні-молодший (фото: instagram.com/robertdowneyjr)

Що Роберт думає про РФ?

Зазначимо, що виконавець ролі Тоні Старка за шість місяців жодного разу не висловив протест проти повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Зате ще в 2012 році, незадовго до того, як Путін напав на нашу країну, Роберт Дауні-молодший був у Москві, де розхвалював росіян.

"Знаєте, всі ми, американці, росли з думкою, що Росія - це зло. Я безмірно радий, що зміг переконатися в зворотному: Москва доброзичливе місто... Мабуть, Росія змінюється", - сказав він на прес-конференції, присвяченій прем'єрі фільму "Месники".

Роберт Дауні-молодший показав підтримку Росії: &quot;Залізна Людина захотіла за залізну завісу&quot;

Роберт Дауні-молодший (фото: instagram.com/robertdowneyjr)

Раніше ми писали, що українка зіграла головну роль у нашумілому серіалі Netflix.

Також нещодавно в Україну приїжджала голлівудська зірка Джесіка Честейн, яка висловила підтримку нашому народу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Роберт Дауни-младший Голливуд Новини шоу-бізнесу
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя