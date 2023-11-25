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Рисков много. Комаровский рассказал, как на подростков влияют социальные сети

Воздействие социальных сетей на подростков (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Социальные сети занимают сегодня львиную долю жизни. Это удобный способ получения и обмена информацией, коммуникации и т. д. Но, как и везде, здесь есть свои риски, которые могут представлять наибольшую опасность для детей и подростков.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео на YouTube-канале Евгения Комаровского.

Риски использования соцсетей подростками

Социальные сети повышают уровень тревоги и депрессии. Чем больше времени подросток проводит в соцсетях, тем больше вероятность развития у него чувство тревожности и депрессии.

Однако это не аксиома. Депрессия может стать поводом для времяпровождения онлайн. Но родителям все равно стоит контролировать количество времени, которое ребенок проводит в социальных сетях.

Польза для ребенка наступит тогда, когда жизнь онлайн можно заменить реальным общением и качественным времяпровождением.

Еще один риск - это нарушение сна. По меньшей мере, к этому приводит яркий свет от экрана, который снижает выработку мелатонина - гормона сна. Уведомления также отвлекают мозг от засыпания.

Нарушения сна приводят ко многим проблемам со здоровьем и развитием.

Для подростков всегда важно понимать, что с ними все нормально и что они такие, как все. Однако в социальных сетях контент разный, и люди там разные. Поэтому у юных пользователей сетью может возникать атрофированное восприятие нормальности, из-за чего развиваются разнообразные комплексы.

Булинг и травля - это также распространенные риски для подростков в социальных сетях. Чаще взрослые не знают о такой проблеме, поэтому дети остаются с неурядицами один на один.

Реальные уголовные преступления также вполне возможны в Интернете. Это может быть и шантаж, и продажа запрещенных веществ, и общение с незнакомцами.

 

Раньше мы рассказывали, какие вещи нужно спрятать дома от детей.

Читайте также, что нужно знать родителям, прежде чем купить ребенку новый телефон.

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