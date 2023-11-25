Рисков много. Комаровский рассказал, как на подростков влияют социальные сети

Риски использования соцсетей подростками

Социальные сети повышают уровень тревоги и депрессии. Чем больше времени подросток проводит в соцсетях, тем больше вероятность развития у него чувство тревожности и депрессии.

Однако это не аксиома. Депрессия может стать поводом для времяпровождения онлайн. Но родителям все равно стоит контролировать количество времени, которое ребенок проводит в социальных сетях.

Польза для ребенка наступит тогда, когда жизнь онлайн можно заменить реальным общением и качественным времяпровождением.

Еще один риск - это нарушение сна. По меньшей мере, к этому приводит яркий свет от экрана, который снижает выработку мелатонина - гормона сна. Уведомления также отвлекают мозг от засыпания.

Нарушения сна приводят ко многим проблемам со здоровьем и развитием.

Для подростков всегда важно понимать, что с ними все нормально и что они такие, как все. Однако в социальных сетях контент разный, и люди там разные. Поэтому у юных пользователей сетью может возникать атрофированное восприятие нормальности, из-за чего развиваются разнообразные комплексы.

Булинг и травля - это также распространенные риски для подростков в социальных сетях. Чаще взрослые не знают о такой проблеме, поэтому дети остаются с неурядицами один на один.

Реальные уголовные преступления также вполне возможны в Интернете. Это может быть и шантаж, и продажа запрещенных веществ, и общение с незнакомцами.