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Риски празднования. Комаровский предупреждает украинцев об опасностях на застольях

Риски праздничного стола (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Доктор Комаровский назвал 10 рисков празднования Нового года, которые могут навредить здоровью.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео на YouTube-канале Евгения Комаровского.

Некачественные продукты

В новогодний период спрос на популярные продукты заметно растет. Однако не все продавцы добросовестные, поэтому стоит быть очень осмотрительными с тем, что и где вы покупаете. Особенно это касается морепродуктов и мяса. Если вам кажется, что с определенным товаром что-то не так, лучше воздержаться от покупки.

Эксперименты с питанием

Часто во время застолий люди едят и готовят то, что не потребляют в повседневной жизни. В этих случаях возрастает риск аллергических реакций и пищевых отравлений. Поэтому прежде будьте уверены в том, что ваш организм вполне нормально воспримет новые для него продукты.

Алкоголь

По праздникам обычно покупают много алкоголя, употребляют его в различных комбинациях. В этом контексте не забывайте о качественном алкоголе, обязательно закусывайте и контролируйте меру. Иначе утро не обойдется без похмелья.

Переедание

Застолье - это всегда много пищи, причем и жирной, и соленой, и сладкой. Конечно, не стоит отказывать себе в любимых блюдах, однако учтите хронические заболевания, если они у вас есть и пищевые отравления. Праздник не доставит никакой радости, если на следующий день вам придется лечиться от последствий.

Травмирование

В состоянии алкогольного опьянения человеку может быть сложно контролировать собственное тело, поэтому риски травм нельзя исключать. Кроме того, зимой часто бывает скользко, что повышает вероятность падений.

Если вы планируете устраивать с гостями игры, танцы и другие развлечения, то лучше делать это на чистой свободной местности, чтобы избежать визитов к травматологу.

Медицинская помощь

Как правило, в новогоднюю ночь получить медицинскую помощь может быть сложно. Несмотря на то, что в отделениях всегда есть дежурные бригады, разные обстоятельства могут помешать им вовремя добраться до вам или вам непосредственно к врачу.

В таких случаях нужно быть готовым помочь себе самостоятельно.

 

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