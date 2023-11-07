В Ровно вылечили пациента с редким заболеванием: как это удалось сделать

Детали

В больницу обратился пациент, у которого был перелом плечевой кости. Врачи во время рентгенографии обнаружили костную кисту плечевой кости.

Заболевание считается редким, его частота 1,4:10000 в год.

Проанализировав размер кисты и учитывав возраст пациента, хирурги решили провести костную пластику кисты с помощью костного трансплантата.

Такой метод лечения обычно используется при наличии кист среднего и большого размера.

Задачей медиков было "очистить" полость кости от патологического содержания и запломбировать ее костным аллотрансплантатом.

Рентгенограмма после операции показала полную ликвидацию кисты. Уже через 10 месяцев пациент полностью вернулся в нормальную жизнь.

Что известно о костной кисте

Костная киста - это заболевание, характеризующееся наличием полости в кости, заполненной жидкостью. В связи с этим, нарушается движение крови, впоследствии - активизируются патогенные вещества, разрушающие структуру.

По типу это заболевание относится к опухолевидным болезням.

Пациента с редким заболеванием вылечили в Киеве (фото: facebook.com/RivneODL)