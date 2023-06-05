В Ровно пьяный мужик в камуфляже ворвался в церковь и материл украинцев: что о нем известно

"У храма патрульные обнаружили неизвестного мужчину, который отказался называть свои данные, а также объяснять свои действия и в общении с патрульными обращался дерзко, ругался и оскорблял инспекторов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина был одет в военную форму, поэтому патрульные, чтобы установить личность мужчины, обратились в Ровенский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Задержанным оказался 42-летний житель Луганской области, не имеющий никакого отношения к военной службе.

Результат освидетельствования на состояние алкогольного опьянения показал результат - 1,82 промилле (опьянение средней степени).

Патрульные составили административные материалы - протокол по статье 173 (мелкое хулиганство) и по ч. 2 ст. 178 (Появление в общественных местах в нетрезвом состоянии) КУоАП.