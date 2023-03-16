В Ровно мальчик проглотил капсулу для стирки: детали шокирующего инцидента

Как спасали мальчика

Мать ребенка после того, как заметила, что ее сын проглотил капсулу, вызвала медиков. Мальчик был напуган тем, что произошло. Также у него изо рта шла пена.

Врачи установили диагноз - отравление и промыли желудок пациенту.

Дальше мальчика госпитализировали в Ровенскую областную детскую больницу в сопровождении мамы. Уже через несколько часов 2-летнего пациента отпустили домой.

Кроме того, о происшествии сообщили полицейских.

Что делать, если ребенок проглотил посторонний предмет

Из опасных посторонних предметов чаще всего дети глотают:

большие монеты;

батарейки;

магниты;

шпильку, кулон, брелоки;

мелкие игрушечные фигурки;

колпачки от ручек и другие предметы.

Если ребенок съел какой-нибудь мелкий предмет, на ваш взгляд безопасен или у вас есть сомнения, что он его съел - наблюдайте за состоянием ребенка в течение нескольких часов.

Что должно насторожить:

затрудненное глотание, повышенное выделение слюны;

отказ от еды;

срыгивание или тошнота;

появился кашель, затрудненное дыхание;

жалобы на боли в животе, в груди;

ухудшение общего состояния;

Если ребенок проглотил опасный предмет, то медиков следует вызвать сразу.