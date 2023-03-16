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В Ровно мальчик проглотил капсулу для стирки: детали шокирующего инцидента

Мальчик в Ровно проглотил стиральную капсулу (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Ровно в среду, 15 марта, 2-летний мальчик проглотил капсулу для стирки. В результате у него изо рта начала идти пена.

Об этом сообщили на странице Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи в Facebook.

Как спасали мальчика

Мать ребенка после того, как заметила, что ее сын проглотил капсулу, вызвала медиков. Мальчик был напуган тем, что произошло. Также у него изо рта шла пена.

Врачи установили диагноз - отравление и промыли желудок пациенту.

Дальше мальчика госпитализировали в Ровенскую областную детскую больницу в сопровождении мамы. Уже через несколько часов 2-летнего пациента отпустили домой.

Кроме того, о происшествии сообщили полицейских.

Что делать, если ребенок проглотил посторонний предмет

Из опасных посторонних предметов чаще всего дети глотают:

  • большие монеты;
  • батарейки;
  • магниты;
  • шпильку, кулон, брелоки;
  • мелкие игрушечные фигурки;
  • колпачки от ручек и другие предметы.

Если ребенок съел какой-нибудь мелкий предмет, на ваш взгляд безопасен или у вас есть сомнения, что он его съел - наблюдайте за состоянием ребенка в течение нескольких часов.

Что должно насторожить:

  • затрудненное глотание, повышенное выделение слюны;
  • отказ от еды;
  • срыгивание или тошнота;
  • появился кашель, затрудненное дыхание;
  • жалобы на боли в животе, в груди;
  • ухудшение общего состояния;

Если ребенок проглотил опасный предмет, то медиков следует вызвать сразу.

Ранее мы сообщали, что нельзя делать родителям, если ребенок проглотил инородное тело.

Также мы писали, что в Киеве врачи спасли 3-летнего мальчика, который проглотил часы.

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дітиРовно