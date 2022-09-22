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В ровенской больнице со щеки пациента вытащили огромного гельминта: случай поразил врачей

Коллаж РБК-Украина: врачи удалили с лица пациента большого паразита
Автор: Владимир Костырин

В Ровенской области врачи провели операцию и удалили восьмисантиметрового гельминта с участка щеки пациента - паразит долгое время жил в коже человека, вызвав опухлость на лице.

Об этом 22 сентября передали в Ровенском областном центре контроля и профилактики болезней на странице в Facebook.

Медики признаются, что данный случай их весьма удивил. Дело в том, что паразит Dirofilaria repens долгое время рос и развивался, не вызывая у мужчины подозрений о своем присутствии.

"Случай интересный, ведь больной более 9 месяцев искал причину появления опухоли на лице, абсолютно безболезненной, без характерных для дирофиляриоза ощущений движения, ползания под кожей, зуда, которая в один момент увеличилась вдвое", - рассказали врачи.

После хирургической операции пациент, который проживает в Здолбуновском районе, чувствует себя удовлетворительно.

Удаленный паразит был идентифицирован как подкожная дирофилярия. Медики добавили, что в очаге заболевания проводится комплексное эпидемиологическое обследование.

В больнице также сообщили, что нынешний случай стал третьим в этом году, когда местным врачам пришлось встретиться с дирофилярией. А вообще - 45-м по счету, что был зарегистрирован в области с 2005 года.

Ровенские врачи удалили со щеки пациента 8-сантиметрового паразита (фото: facebook.com/RivnenskyOCDC)

Что провоцирует возникновение дирофиляриоза

По словам ровенских врачей главными факторами, влияющими на распространение дирофиляриоза в области, является:

  • наличие источника инфекции (собаки, кошки и дикие мясоядные животные);
  • увеличение количества бродячих животных;
  • неконтролируемая миграция дичи;
  • изменение экологических условий и увеличение численности комаров (а передают заболевание все их кровососущие виды);
  • потепление климата, что способствует более быстрому созреванию инвазионных личинок в переносчиках и обороту инвазии в природе.

"Заболеть подкожным дирофиляриозом может каждый из нас, ведь избежать контакта с комарами достаточно сложно. Однако паниковать при выявлении у себя симптомов данного заболевания не требуется, его прогноз благоприятный, после хирургического удаления паразита наступает выздоровление", - подчеркивают медики.

Ранее сообщалось, что зимой врачи во Львове из глаза ребенка достали 10-сантиметрового гельминта.

Напомним также, перед этим мы писали, что у троих жителей Киева выявили редкостное паразитарное заболевание - дирофиляриоз, что вызвано круглыми гельминтами из рода Dirofilaria.

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