В Ровенской области полицейский сбил женщину и оставил ее умирать: детали трагедии

Детали смерти женщины

Полицейские установили, что 64-женщина 6 июля ориентировочно в 21:30 вышла от знакомой и направлялась домой. Впрочем, до дома не дошла, ее тело обнаружили недалеко от собственного хозяйства с телесными повреждениями, характерными для ДТП.

Также на месте следователи обнаружили и собрали доказательства, которые могут свидетельствовать о наезде транспортного средства на пешехода.

Ориентировочно в десятке метров полицейские нашли также мобильный телефон и обувь пострадавшей.

Правоохранителям удалось разыскать авто и водителя. Им оказался сотрудник одного из отделений полиции, который находился не на службе и был за рулем личного авто.

Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи следственного управления, сведения внесенные в ЕРДР по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.