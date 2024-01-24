В Ровенской области во время приема у стоматолога умерла женщина

Что известно об инциденте

"19 января около 18:40 от медиков скорой поступило сообщение, что во время визита в частную стоматологическую клинику в городе Здолбунов скончалась 50-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Предварительно правоохранители выяснили, что жительница села Здовбица лечила зубы с использованием седации. После введения препаратов у нее остановилось дыхание. Медики пытались провести реанимационные меры, однако, они не дали результата.

При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства, которые имеют значения по делу.

Полиция приступила к досудебному расследованию по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником.

"В рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, которая установит причину смерти 50-летней жительницы Здовбицы", - говорят правоохранители.

Какое наказание грозит стоматологам

Если вину медиков докажут, то им грозит наказание по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины, а это - лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 5 лет или исправительными работами сроком до 2 лет, или ограничением свободы сроком до 2 лет, или лишением свободы на тот же срок.

В полиции подчеркивают, что следственные действия продолжаются.