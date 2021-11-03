Малювала картини, щоб жити: від COVID померла молода українська художниця

У Львові від коронавірусу померла вчителька та художниця Ольга Ган, яка тривалий час боролася з онкологією. Зокрема, через хіміотерапію жінка не змогла зробити вакцину проти COVID-19.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила письменниця Христя Венгринюк.
Так, за словами письменниці, після тривалої боротьби з онкологією померла художниця та вчителька Ольга Ган.
"Плачу цілий ранок і місця не знайду. Ти одна з найдобріших людей, яких я знаю. Ти суцільне Серце і Віра. Ти була така сильна! Попри всі нелегкі життєві моменти, в тобі було стільки енергії та ідей. Тебе любили всі і я дуже люблю тебе, дорога", – сказала вона.
Окрім того, письменниця додала, що вона хотіла б довершити усе те, чого так прагнула і бажала Ольга Ган. Також вона зазначила, що Ган не могла вакцинуватися і її "добив" коронавірус.
Як повідомляє "tvoemisto", Ольга Ган 18 років пропрацювала вчителькою української мови й літератури у львівському ліцеї №45. Зокрема, у 2020 році у неї виявили онкологічне захворювання. Тоді жінка почала малювати картини та продавала їх, щоб вижити, оскільки її лікування було дорогим.
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