Малювала картини, щоб жити: від COVID померла молода українська художниця

Так, за словами письменниці, після тривалої боротьби з онкологією померла художниця та вчителька Ольга Ган.

"Плачу цілий ранок і місця не знайду. Ти одна з найдобріших людей, яких я знаю. Ти суцільне Серце і Віра. Ти була така сильна! Попри всі нелегкі життєві моменти, в тобі було стільки енергії та ідей. Тебе любили всі і я дуже люблю тебе, дорога", – сказала вона.

Окрім того, письменниця додала, що вона хотіла б довершити усе те, чого так прагнула і бажала Ольга Ган. Також вона зазначила, що Ган не могла вакцинуватися і її "добив" коронавірус.

Як повідомляє "tvoemisto", Ольга Ган 18 років пропрацювала вчителькою української мови й літератури у львівському ліцеї №45. Зокрема, у 2020 році у неї виявили онкологічне захворювання. Тоді жінка почала малювати картини та продавала їх, щоб вижити, оскільки її лікування було дорогим.

Померла львівська художниця Ольга Ган (facebook.com/Ольга Ган)