Хто ризикує повторно підчепити COVID-19: українцям дали відповідь

Коронавірус в Україні продовжує інфікувати людей і у зв'язку з сезонністю захворюваність збільшилася. Медики вже фіксують випадки, коли людина потворно захворює COVID-19. Заступник генерального директора Центру громадського здоров'я Олександр Мацьков повідомив українцям, що заново підхопити інфекцію можуть люди з хронічними захворюваннями.

Про це він розповів у ефірі каналу "Україна 24".

За словами Мацькова, поки що повторні захворювання - це не тенденція, а лише одиничні випадки, але вони є.

"Повторне інфікування – це поодинокі випадки. Кожен з таких випадків вимагає детального аналізу, так як потрібно підтвердити, що це саме повторний випадок, – сказав Мацьков.

Повторне захворювання коронавірусом зустрічається у людей з хронічними захворюваннями. Саме тому опірність вірусам в такому організмі дуже знижується.

"Кожен з таких випадків вимагає детального аналізу, потрібно верифікувати, що це саме повторне інфікування. В основному, воно зустрічається у людей, які мають супутні патології, що призводять до зниження рівня опірності організму", – зазначив експерт.

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