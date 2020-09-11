Ризик агресивного раку вдвічі вищий: вчені розповіли про чоловіче безпліддя

Безпліддя пов'язане з ризиком онкології у чоловіків (ілюстративне фото: freepik.com)

В дослідженнях про рак і низьку фертильність брали участь понад 1,2 мільйона батьків

Чоловіки з низькою фертильністю, які лікуються від безпліддя за допомогою методу мікроін'єкцій ІКСІ (інтрацитоплазматична ін'єкція сперматозоїдів), ризикують більше мати рак простати.

Таких висновків дійшли шведські вчені з Університету Лунда після проведення масштабних досліджень. Про це пише EurekAlert!

"Результати показують величезний ризик раку простати з раннім початком", - кажуть автори, які описують цю форму раку як таку, що "зазвичай вважається більш агресивною".

Проте вчені наголошують, що цей ризик, мабуть, пов'язаний з недостатньою фертильністю пацієнтів-чоловіків, а не з самою процедурою ІКСІ, яка в дослідженні була визнана показанням для лікування безпліддя чоловічого фактора.

У дослідженнях брали участі шведські чоловіки, які народилися в період з 1994 по 2014 рік. Фахівці порівнювали ризик раку простати у батьків, які отримували ІКСІ, з батьками, діти яких народилися при природному зачатті та звичайним ЕКО. Із загального числа майже 1,2 мільйона батьків було виявлено 3211 випадків раку простати.

Результати показали, що у чоловіків, яким було проведено ІКСІ для зачаття дітей, в цілому статистично значущий ризик раку простати на 47% вище, ніж у контрольної групі. Цей загальний ризик у батьків ІКСІ в основному пояснювався й особливо виражався з раком простати, діагностованим до 50 років ("ранній початок"), де ризик був майже втричі вищій, ніж у контрольній групі.

Водночас чоловіки з групи ІКСІ не мали більш високого ризику розвитку раку простати з пізнім початком, ніж чоловіки з контрольної групи, а чоловіки з групи ЕКО не мали помітного підвищеного ризику.

Рак простати є одним з найпоширеніших видів раку у чоловіків. Втім, це онкологічне захворювання з раннім початком зустрічається досить рідко - дослідження показало, що такий діагноз у віці до 50 років був поставлений лише в одного з 1000 батьків. Проте показник збільшився до трьох на 1000 для батьків, зачатих за допомогою ІКСІ.

Як пояснення результатів дослідники зауважують, що чоловіки з серйозним порушенням вироблення сперми (для яких ІКСІ є єдиним варіантом батьківства) виявилися такими, що піддаються вищому ризику раку простати, ніж фертильні чоловіки.

Вчені припускають, що в цих чоловіків "вже може бути латентна пухлина на момент проведення ІКСІ".

Також серед можливих пояснень зв'язку ризику раку простати з чоловічим безпліддям називають низький рівень чоловічого статевого гормону тестостерону (гіпогонадизм) або навіть тестостерон для лікування гіпогонадизму.

Хоча дослідники і виключили ІКСІ як причину чи фактор ризику будь-якого підвищеного ризику раку простати, в якості маркера чоловічого безпліддя вони припускають, що це цілком може бути "предиктором". І навпаки, низька фертильність чоловіків цілком може бути причинним фактором ризику.

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