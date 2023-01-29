Год Черного Кролика подарит этим знакам Восточного гороскопа страшное везение: кто избранники судьбы

Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Год Водяного Кролика принесет удачу и счастье в большинство аспектов жизни представителей Крысы.

Любовная жизнь расцветет, и одинокие Крысы в этом году могут обрести любовь всей своей жизни.

Карьера также будет на подъеме, и это будет подходящее время, чтобы посвятить больше времени семье.

В финансовом плане вы будете процветать, если научитесь распоряжаться своими деньгами.

Кроме того в 2023 году у Крыс будет все в порядке со здоровьем.

Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

2023 год обещает год процветания, удачи и изобилия для представителей знака Тигра.

В делах, связанных с любовью, вы будете наслаждаться полноценным временем со своим партнером, у одиноких Тигров также будет отличный год.

В профессиональной жизни чем больше людей вы встретите, тем больше возможностей откроется перед вами.

Вам рекомендуется искать больше источников дохода, если вы хотите финансовой устойчивости.

А вот с точки зрения здоровья повезет меньше: стоит быть внимательными к изменчивой погоде и даже при незначительных недомоганиях обращаться к врачу.

Змея (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Этот год будет полон позитивных изменений для представителей Змей. То, над чем вы упорно трудились, наконец начнет окупаться.

В любовном плане год Кролика будет полон романтики и счастья. Вам может быть трудно найти время для любимого человека, но вы можете преодолеть эту проблему, пытаясь поддерживать хороший баланс между работой и личной жизнью.

А вот конкуренция со стороны коллег на рабочем месте может создать определенное препятствие для роста. Поэтому рекомендуем быть осторожными с оппонентами.

В финансовом плане год может быть очень плодотворным, но при условии, что вы научитесь различать расходы по важным и менее важным вещам.

В этом году вам лучше не пренебрегать своим здоровьем и обращаться за медицинской помощью по мере необходимости.

Собака (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

В год Водяного Кролика звезды сойдутся в пользу представителей Собаки. Будьте готовы к успеху и достатку.

В любовных делах вам рекомендуют выйти из зоны комфорта и попробовать что-нибудь новое. Отправляйтесь в романтические прогулки со своим партнером и покажите ему, как много он для вас значит.

Вы можете получить хорошую прибыль в этом году. Однако некоторые Собаки могут столкнуться с определенными трудностями на работе, но им рекомендуется быть терпеливыми.

Вы хорошо умеете управлять своими финансами, поэтому небольшая турбулентность в финансовой жизни не помешает вам в этом году.

Что касается здоровья, вам нужно быть осмотрительнее, иначе могут возникнуть проблемы со здоровьем. Ведите здоровый образ жизни, чтобы жить долго и полноценно.