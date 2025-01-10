Редкий артефакт с кровавой историей. Какая "запрещенная" книга Стивена Кинга сейчас стоит тысячи долларов

Некоторые книги Стивена Кинга не просто оставили след в литературе, но и стали объектом охоты для коллекционеров по всему миру. Одной из таких является роман, который больше не печатается и уже никогда не появится на полках книжных магазинов.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал издания Ladbible рассказывает, какой роман Кинга имеет не только литературную, но и значительную финансовую ценность.

Как возникла идея создать роман "Ярость"

Роман "Ярость" (Rage) был четвертым в творчестве Кинга и первым, который он опубликовал под псевдонимом Ричард Бахман. Это был экспериментальный период в карьере автора, когда он хотел протестировать, будут ли его книги иметь успех без использования собственного имени.

Rage рассказывает историю старшеклассника Чарли Декера, который приносит в школу оружие, убивает учителя и берет одноклассников в заложники. Эта книга имела мощный психологический подтекст, исследуя тему насилия среди молодежи и его причины.

Сначала Rage был частью сборника The Bachman Books, однако со временем именно это произведение стало причиной изъятия всего сборника из печати. Для Кинга этот роман стал своеобразным зеркалом, которое показывало темные уголки человеческой природы. Он признался, что во время написания книги пытался исследовать, как агрессия может формироваться и высвобождаться в обществе.

Почему книга была снята с продажи

Решение снять Rage с продажи было принято после трагической стрельбы в школе Гит в штате Кентукки в 1997 году. Нападавший, 14-летний Майкл Карнил, открыл огонь по своим одноклассникам, убив трех человек и ранив еще пятерых. В его школьном шкафчике был найден экземпляр Rage.

Это стало переломным моментом для Кинга, который осознал, что его книга могла повлиять на действия подростка. В 1999 году автор во время выступления заявил: "Случай с Карнилом стал для меня последней каплей. Я попросил издателя прекратить печать книги, и они согласились". Кинг также отметил, что никогда не ожидал, что его творчество может быть воспринято как инструкция к насилию.

Обложка первого издания Rage (фото: Википедия)

В чем уникальность Rage для коллекционеров

Rage занимает особое место в творчестве Кинга, ведь это была его первая книга, изданная под псевдонимом Ричард Бахман. Однако главная причина ее ценности для коллекционеров заключается в том, что роман больше никогда не будет переиздан.

В 1990-х годах Кинг решил изъять книгу из печати из-за ее контроверсионной тематики, которая была связана с реальными трагическими событиями. С тех пор количество экземпляров значительно сократилось, а спрос на них вырос. Сегодня раритетные копии романа являются мечтой для коллекционеров, поскольку их сложно найти даже в частных библиотеках.

Особой популярностью пользуются издания первого тиража 1977 года, которые являются настоящими жемчужинами для любителей редких книг. Их редкость и история делают Rage чрезвычайно желанным экземпляром.

Сколько стоят эти книги сегодня?

Если у вас есть экземпляр Rage, вам действительно повезло. Сегодня его стоимость зависит от состояния книги и издания, но цены стартуют от нескольких сотен долларов. Наибольшим спросом пользуются оригинальные издания 1977 года, которые могут стоить до 4 000 долларов.

Менее ценными, но все же желанными для коллекционеров, являются экземпляры сборника The Bachman Books, содержащие Rage. Однако даже эти издания сейчас продаются за значительные суммы, ведь и они уже давно не печатаются.

Почему Rage так ценится среди коллекционеров?

Ценность Rage не ограничивается только ее редкостью. Она также имеет огромную историческую и культурную значимость. Изъятие книги из печати сделало ее уникальной среди других произведений Кинга, ведь это был один из немногих случаев, когда автор сам решил прекратить распространение своего произведения.

Для коллекционеров это означает, что владение Rage - это не только инвестиция, но и способ прикоснуться к истории литературы. Эта книга является символом эпохи, когда вопросы ответственности автора за свои произведения стали особенно острыми.