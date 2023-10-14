Редкие 2 копейки продают за 5 тысяч гривен: ценная монетка может быть в любом кошельке

Обычные, на первый взгляд, 2 копейки могут принести немало денег. К примеру, монетку 2003 года можно продать за 5 тысяч гривен, но нумизматы готовы платить даже больше.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Violity .

Монета 2 копейки 2003 года – в чем ее особенность

Владелец монеты, проживающий в Запорожье, в описании своего лота отметил, в чем его ценность. Монета номиналом 2 копейки в 2003 году чеканилась только для годового набора от НБУ. Поэтому тираж был очень небольшим.

Этот набор так и не вышел в продажу, а сами монеты номиналом 2 копейки неизвестным образом попали в обращение. Сейчас нумизматы ценят подобные лоты, ведь до сих пор неизвестно, в каком тираже чеканились монеты и сколько из них сохранилось в хорошем состоянии.

Как выглядит ценная монета за 5 тысяч гривен

По внешнему виду монета номиналом 2 копейки почти ничем не отличается от других. Единственная ее особенность - год чеканки. Монету изготовили из нержавеющей стали, она притягивается обычным магнитом.

Разновидность у монет номиналом 2 копейки 2003 только одна - их называют 1ДА. Нумизматы составляют каталоги с описанием всех монет, выпускаемых в Украине. В таких сборниках каждая монетка получает свой "код" - комбинацию из цифр и букв, согласно которым эксперты сразу понимают, в чем ее ценность и особенность.

Сейчас за лотом мужчины, который продает монету номиналом 2 копейки, следят 44 пользователя сети. Они делают ставки, получить интересный лот сможет тот, кто заплатит больше всего.