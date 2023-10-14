Редкие 2 копейки продают за 5 тысяч гривен: ценная монетка может быть в любом кошельке
Обычные, на первый взгляд, 2 копейки могут принести немало денег. К примеру, монетку 2003 года можно продать за 5 тысяч гривен, но нумизматы готовы платить даже больше.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Violity.
Монета 2 копейки 2003 года – в чем ее особенность
Владелец монеты, проживающий в Запорожье, в описании своего лота отметил, в чем его ценность. Монета номиналом 2 копейки в 2003 году чеканилась только для годового набора от НБУ. Поэтому тираж был очень небольшим.
Этот набор так и не вышел в продажу, а сами монеты номиналом 2 копейки неизвестным образом попали в обращение. Сейчас нумизматы ценят подобные лоты, ведь до сих пор неизвестно, в каком тираже чеканились монеты и сколько из них сохранилось в хорошем состоянии.
Как выглядит ценная монета за 5 тысяч гривен
По внешнему виду монета номиналом 2 копейки почти ничем не отличается от других. Единственная ее особенность - год чеканки. Монету изготовили из нержавеющей стали, она притягивается обычным магнитом.
Разновидность у монет номиналом 2 копейки 2003 только одна - их называют 1ДА. Нумизматы составляют каталоги с описанием всех монет, выпускаемых в Украине. В таких сборниках каждая монетка получает свой "код" - комбинацию из цифр и букв, согласно которым эксперты сразу понимают, в чем ее ценность и особенность.
Сейчас за лотом мужчины, который продает монету номиналом 2 копейки, следят 44 пользователя сети. Они делают ставки, получить интересный лот сможет тот, кто заплатит больше всего.
Напомним, ранее мы сообщали, какая украинская монета стоит 72 тысячи.
Кроме этого, недавно стало известно, что украинцам стали давать сдачу в магазинах необычными гривнами.