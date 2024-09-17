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Речь не об интиме. Это приятное занятие замедляет старение

Фото: Путешествия помогают не так быстро стареть (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Новое исследование показало, что путешествия могут замедлить старение и улучшить физическое и психическое здоровье.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Journal of Travel Research.

Что известно об исследовании

Ученые из Университета Эдит Коуэн (ECU) в Австралии провели исследование, которое, как полагают, было первым в истории применения теории энтропии – общей тенденции о жизни и смерти.

"Старение, как процесс, необратимо. Хотя это невозможно остановить, его можно замедлить", - сообщил профессор философии Фанли Ху.

Команда ученых обнаружила, что положительные преимущества путешествий для физического и психического здоровья, такие как упражнения и отдых, действительно помогают организму замедлить признаки старения.

Активные путешествия, такие как походы в горы или плавание, поощряют людей двигаться и наслаждаться многими хорошо известными преимуществами физических упражнений.

"Туризм - это не только отдых. Это также может способствовать физическому и психическому здоровью людей", - сказал профессор Ху.

Проще говоря, "положительный опыт может смягчить увеличение энтропии и укрепить здоровье, тогда как негативный опыт может способствовать увеличению энтропии и ухудшить здоровье".

В ответ на свое исследование эксперты допустили, что "терапия путешествий может стать новаторским вмешательством в здоровье".

Открытие произошло в тот момент, когда взрослые больше чем когда-либо озабочены проблемой старения, и люди продолжают бронировать оздоровительные путешествия.

Почти половина женщин (47%) утверждают, что старение вызывает у них стресс - больше это касается миллениалов (57%) и поколения Z (56%). Между тем, некоторые мужчины идут на крайние усилия, чтобы замедлить процесс старения.

Поэтому вместо того, чтобы планировать следующую инъекцию ботокса или стволовых клеток, попробуйте отправиться в путешествие.

 

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