Рыбаки, осторожно: в этих видах речной рыбы полно паразитов

Анизокидоз

Это одно из наиболее опасных заболеваний, которое поражает желудочно-кишечный тракт. Паразит влечет за собой образование язв на стенках желудка и тонкого кишечника.

Человек заражается из-за употребления сырой или недостаточно приготовленной рыбы и морепродуктов. Инкубационный период составляет от одной до двух недель.

Личинки нематод, вызывающие анизокидоз, могут быть в рыбе семейств нототении, скумбрии, сардины, щепы, камбалы, кальмарах и других.

Описторхоз

Описторхоз поражает печень и желчевыводящие пути. Заражение происходит из-за употребления рыбы семейства карповых, обитающих в пресных водоемах.

Паразиты очень мелкие, их невозможно увидеть невооруженным глазом. Болезнь развивается в течение двух-трех недель и может стать хронической.

Основные переносчики: язь, лещ, плотва, линь, уклейка.

Дифиллоботриоз

Это заболевание вызывает поражение кишечника и сопровождается анемией.

В кишечнике человека появляется ленточный червь, который может достигать 10 метров в длину.

Паразиты передаются через рыбу, обитающую в пресной воде, в том числе судака, щуку, налима. Также личинки паразита также встречаются в морской рыбе: горбуше, кете.

Клонорхоз

Клонорхоз вызывается паразитом, поражающим печень и поджелудочную железу. Люди, зараженные этим заболеванием, могут страдать бессонницей, расстройствами пищеварения, потерей аппетита.

Чаще паразит присутствует в рыбе семейства карповых.

Парагонимоз

Это редкое, но опасное заболевание, вызываемое легочным млекопитающим. Паразит может поражать легкие, мускулы и даже мозг.

Передается через употребление раков и крабов, не прошедших достаточную термическую обработку.

В карпах обитают паразиты, вызывающие клонорхоз (фото: Википедия)

Как избежать заражения паразитами

Купите рыбу только в проверенных местах. Важно покупать рыбу в магазинах или рынках, где проводится ветеринарно-санитарный контроль. Избегайте приобретения рыбы на стихийных рынках, у частных лиц или у водоемов, где условия хранения могут быть неправильными.

Используйте отдельную посуду для обработки сырой рыбы. После того, как вы разрезали или обработали сырую рыбу, посуду и ножи нужно тщательно вымыть с использованием дезинфицирующих средств. Это предотвращает перенос паразитов на другие продукты или предметы кухонного потребления.

Тщательно готовьте рыбу перед употреблением. Для уничтожения паразитов рыбу следует варить не менее 20 минут после закипания воды. Большие куски рыбы требуют еще больше времени - до 40 минут термической обработки, чтобы гарантированно уничтожить личинки паразитов.

Соление рыбы должно быть правильным и достаточно продолжительным. Мелкую рыбу следует солить не менее 14 дней, а большую - до 40 дней из расчета 2 кг соли на 10 кг рыбы. Недостаточно соленая рыба может содержать жизнеспособные личинки паразитов, поэтому важно соблюдать установленные нормы.

Избегайте употребления сырой или слабосоленой рыбы. Рыба, не прошедшая достаточной термической или соляной обработки, может являться источником опасных инфекций. Особо следует быть осторожными с суши, где используется сырая рыба, поскольку это один из самых рискованных способов ее употребления.

Защищайте домашних животных. Домашние питомцы, такие как кошки и собаки, могут заразиться паразитами, съев сырую или недостаточно приготовленную рыбу. Это не только угроза их здоровью, но и возможный риск передачи паразитов человеку через близкий контакт.