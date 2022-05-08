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У РФ розвісили плакати з українським льотчиком, чий дім і навіть могилу розбомбили окупанти

Колаж РБК-Україна: 9 травня в Росії вшанували плакатом з українським льотчиком
Автор: Світлана Мащенко

Іван Петрович Дзюба народився в Донецькій області, став легендарним військовим льотчиком, знищуючи літаки противника під час Другої світової війни. Він втратив ногу під час бою, прожив після перемоги ще 20 років і був похований у Харкові.

Тепер ні його дому, ні могили нема - їх знищили російські окупанти. При цьому вони не геньбують розвішувати плакати з його обличчям до 9 травня.

Такий фотодоказ нещодавно з'явився в мережі.

Петро Дзюба був Героєм Радянського Союзу. Гвардії капітан, він до жовтня 1943 року здійснив 319 бойових вильотів, у повітряних боях збив особисто 19 і у групі - 16 літаків противника.

8 травня 1944 року в одному з повітряних боїв над Кримським півостровом літак капітана Дзюби був підбитий, через що йому довелося зробити вимушену посадку. При посадці літак вибухнув, льотчик отримав важкі поранення. У госпіталі йому ампутували ногу.

До кінця життя жив і працював у Харкові, де й був похований в 1965 році.

Тепер ні дому в Костянтинівці, ні могили в Харкові нема. Так героєві віддячили рашисти.

Раніше ми писали, що російських дітей розклали у формі солдатських могил до 9 травня.

Також повідомлялося, що росіяни колонами крадуть українську сільгосптехніку.

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